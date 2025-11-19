“Buscaba unas zapatillas que no resbalaran ni con lluvia”: senderistas españolas recomiendan las Columbia Crestwood para rutas este invierno

Hacer rutas en invierno tiene su encanto, pero también sus inconvenientes: terreno húmedo, piedras resbaladizas, barro… y la típica sensación de inseguridad al bajar pendientes. Por eso muchas senderistas buscan zapatillas con buena tracción, que no pesen demasiado y que mantengan el pie estable incluso cuando llueve. Las Columbia Crestwood, ahora con un -49% en Amazon, se están convirtiendo en una de las recomendaciones más repetidas entre mujeres que salen al monte durante los meses fríos.

Por qué estas Columbia están gustando tanto a quienes hacen rutas en terreno húmedo

Lo que más destacan quienes las han probado es su suela de gran agarre, diseñada para evitar resbalones en superficies mojadas. Ese extra de seguridad se nota especialmente en bajadas o en senderos donde hay hojas húmedas, barro ligero o zonas de roca pulida. La parte superior combina materiales resistentes y transpirables, lo que ayuda a mantener el pie seco y cómodo incluso cuando la humedad ambiental es alta. Además, son sorprendentemente ligeras, un punto clave si vas a pasar varias horas caminando.

El interior tiene un acolchado cómodo sin ser excesivo, algo que se agradece en rutas largas o cuando el terreno es irregular. Muchas usuarias comentan que no necesitan periodo de adaptación, que desde el primer día resultan estables y fáciles de llevar.

También se habla mucho de su durabilidad: Columbia es conocida por su calzado de montaña equilibrado en comodidad, agarre y resistencia, y este modelo en concreto suele mantener la forma y el soporte incluso después de meses de uso intensivo. Con la rebaja actual, se están agotando en varias tallas y colores.

Para quién son ideales y cómo aprovecharlas en invierno

Estas Crestwood son una opción acertada si haces rutas de fin de semana, senderismo moderado o caminatas por zonas boscosas donde el terreno cambia mucho. Funcionan especialmente bien para quienes buscan estabilidad sin exceso de peso, algo que marca una gran diferencia en pendientes y travesías irregulares.

Si caminas por zonas húmedas o sueles salir temprano por la mañana —cuando el suelo está mojado—, la suela con tracción mejorada ofrece un plus de seguridad. También son buena alternativa para escapadas rurales, viajes a zonas montañosas o incluso para el día a día si vives en una ciudad con clima lluvioso.

Un consejo útil es combinarlas con calcetines técnicos que mantengan el pie caliente y reduzcan la fricción, sobre todo si haces rutas largas. Y para alargar su vida útil, basta con dejar que se sequen al aire y retirar el barro con un cepillo blando.

En general, son de esas zapatillas que resultan cómodas desde el minuto uno, que sujetan bien el pie y que dan seguridad en terrenos que suelen generar dudas.

