La cámara de vigilancia solar que protege tu hogar sin cables ahora tiene un 19% de descuento

Hace unos meses, un vecino me contó que habían intentado entrar en su casa mientras estaba de vacaciones. Me hizo pensar: ¿y si me pasara a mí? Busqué una cámara de vigilancia, pero todas requerían enchufes, instalación complicada o costosas suscripciones en la nube. Entonces encontré la Tapo C410 Kit, una cámara de seguridad exterior con batería solar que se instala en minutos y no depende de cables. Ahora está con un 19% de descuento, quedándose en solo 64,99€, una inversión pequeña para la tranquilidad que ofrece.

Protección inteligente con visión nocturna en color

Tapo C410 Kit amazon amazon

Lo que más me sorprendió de esta cámara es su detección inteligente de personas por IA, evitando falsas alarmas por el movimiento de hojas o animales. Además, graba en 2K 3MP, asegurando imágenes nítidas tanto de día como de noche, gracias a su visión nocturna en color.

También cuenta con audio bidireccional, lo que permite hablar desde la app con quien esté cerca de la cámara, ideal para disuadir intrusos o comunicarse con repartidores. Y lo mejor: almacena los vídeos en una tarjeta microSD, sin necesidad de pagar suscripciones mensuales.

Si buscas una cámara de seguridad fácil de instalar, sin cables y con batería solar, esta es la mejor opción. Con el 19% de descuento, ahora puedes hacerte con ella por solo 64,99€.

