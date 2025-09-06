No esperaba que un patinete pudiera ser tan cómodo en ciudad

El tráfico, los retrasos del transporte público y el hecho de que cada vez es más caro moverse en coche hacen que cada vez más personas miren hacia los patinetes eléctricos como alternativa real. Pero la elección no es fácil, hay modelos básicos que cumplen con lo justo y otros que prometen cifras espectaculares pero a precios prohibitivos. Como de costumbre, he intentado buscar un punto medio que combine potencia, autonomía y seguridad, pero a un precio razonable.

Parece que el iScooter i10 Pro puede ocupar ese lugar. Es un patinete robusto, con un motor potente y una batería que te da un buen número de kilómetros por carga. Está pensado para quienes buscan un vehículo práctico, seguro y cómodo sin tener que gastar como en un modelo de lujo. ¿Lo mejor? Lo podemos comprar de oferta en AliExpress.

Según he podido averiguar, este modelo tiene un precio oficial de 459 euros, al menos es el último precio que figura en la web de iScooter. Pero hoy lo podemos comprar por 349 euros en AliExpress y ahorrarnos más de 100 euros en su compra. Además, lo vende la tienda oficial de iScooter y nos lo envía desde Alemania, así que olvida los retrasos por aduanas y demás.

Con el iScooter i10 Pro moverse por la ciudad es más fácil

El i10 Pro es uno de esos modelos que, ya a simple vista, transmite confianza. Tiene una estructura de aleación de aluminio que soporta hasta 150 kilos de carga, así que es válido para usuarios de diferentes tallas. La plataforma para los pies es lo suficientemente amplia como para que te sientas seguro en ella y tiene una superficie antideslizante que agradecerás cuando haya llovido. Además, se pliega en segundos para que lo puedas transportar fácilmente en el maletero, en el tren o guardarlo en casa sin que ocupe demasiado.

El corazón del i10 Pro es su motor de 800 W que está ubicado en la rueda trasera. Aunque viene limitado a 25 km/hora para cumplir con la normativa actual, podría alcanzar los 45 km por hora, y superar pendientes de hasta 15% sin apenas perder velocidad. Lo que importa es que no se quedará corto en el día a día.

Su batería es capaz de ofrecer hasta 60 km de autonomía real por carga aunque, como siempre, es una cifra que variará en función del peso, del recorrido, del modo de conducción que utilices... Aun así, deberías poder usarlo durante varios días para tus desplazamientos diarios al trabajo o a clase, sin necesidad de recargarlo.

Aunque probablemente lo uses más en asfalto, también podrás montar en él en terrenos más irregulares. Por eso tiene una doble suspensión, trasera y delantera, que absorbe baches, adoquines, desniveles... Y a esto se suman sus neumáticos de 10 pulgadas que aportan un agarre sólido en cualquier tipo de superficie, aunque sea irregular.

Y también cumple a nivel de seguridad. Monta un sistema de frenado dual, con un freno electrónico y un freno de tambor trasero. Esta combinación nos asegura una distancia de frenado más corta y controlada, incluso en situaciones imprevistas. También tiene varias luces delanteras, traseras y hasta intermitentes para que otros usuarios identifiquen tus movimientos con antelación.

He estado leyendo comentarios acerca de este patinete y, quien lo ha conducido, dice que destaca por su sensación de estabilidad. Creo que acierta en lo que le pedíamos al principio y que su valor está en el equilibrio. Ofrece potencia, autonomía, comodidad y seguridad, y es todo lo que se le puede pedir a un patinete eléctrico. Además, ahora está de oferta y nos podemos ahorrar un pellizquito en su compra.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.