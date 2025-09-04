Estas son las ofertas de AliExpress que más están dando que hablar

Te aseguro que este mes de septiembre, que supone la vuelta a la rutina por excelencia, no es fácil para nadie. Retomar horarios, volver a la oficina, a clase, a nuestras obligaciones del invierno... Con lo bien que estábamos hace solo un par de semanas. Por suerte AliExpress ha tenido esto en cuenta nos está ayudando a hacer esta entrada de mes más llevadera gracias a esta campaña que pone a nuestra disposición miles de artículos rebajados en prácticamente todas las categorías posibles. En ella podemos encontrar desde móviles y ordenadores hasta comederos automáticos, balizas de emergencia o cafeteras.

Además, a muchos de los artículos que veas rebajados les podrás sumar un descuento extra aplicando alguno de los cupones que tienen activos en AliExpress. Ten en cuenta que estos cupones no son válidos para móviles ni para productos digitales, pero aun así hay una amplia variedad de artículos en los que los podrás aplicar. Estos son los cupones disponibles en AliExpress en este momento:

ESCD55 : 55 euros de descuento por compras iguales o superiores a 459 euros

: 55 euros de descuento por compras iguales o superiores a 459 euros ESCD40 : 40 euros de descuento por compras iguales o superiores a 349 euros

: 40 euros de descuento por compras iguales o superiores a 349 euros ESCD30 : 30 euros de descuento por compras iguales o superiores a 249 euros

: 30 euros de descuento por compras iguales o superiores a 249 euros ESCD18 : 18 euros de descuento por compras iguales o superiores a 139 euros

: 18 euros de descuento por compras iguales o superiores a 139 euros ESCD10 : 10 euros de descuento por compras iguales o superiores a 79 euros

: 10 euros de descuento por compras iguales o superiores a 79 euros ESCD07 : 7 euros de descuento por compras iguales o superiores a 59 euros

: 7 euros de descuento por compras iguales o superiores a 59 euros ESCD05 : 5 euros de descuento por compras iguales o superiores a 39 euros

: 5 euros de descuento por compras iguales o superiores a 39 euros ESCD02: 2 euros de descuento por compras iguales o superiores a 19 euros

Como digo siempre en este tipo de promociones, lo mejor es que seas tú mismo quien dedique tiempo a bucear en estas ofertas pero, como yo llevo toda la semana haciéndolo, compartiré contigo las que me parecen más interesantes. Recuerda que estas ofertas estarán activas hasta el viernes 5 de septiembre por la noche, así que estamos en la cuenta atrás para aprovecharlas.

6 ofertas que no te puedes perder en AliExpress

Nintendo Switch 2 + Mario Kart World: la nueva generación de la consola híbrida por excelencia llega acompañada de uno de los títulos más divertidos de la saga. Una propuesta que mezcla potencia renovada, pantalla mejorada y toda la versatilidad de poder jugar en televisor o en portátil. Y si a eso le sumamos Mario Kart World, el resultado es un pack pensado tanto para veteranos de Nintendo como para quienes quieren iniciarse en grande. Utilizando el cupón ESCD55 la podrás conseguir por 450 euros, mientras que su precio oficial es de 509,99 euros.

HUAWEI Watch GT5 Pro: un reloj que combina estética clásica con funciones de última generación. Su caja de acero, la pantalla AMOLED y la resistencia al agua lo hacen tan elegante como práctico. Incorpora medición de salud, GPS preciso y una autonomía que se cuenta en días, no en horas. Un smartwatch pensado para acompañarte en la oficina, en entrenamientos o incluso en escapadas al aire libre. Utiliza el cupón ESCD18 para conseguir el mejor precio.

POCO F7 5G: de este móvil te hablé hace unos días porque me parece de las mejores opciones por su precio. Se siente de gama alta por dentro y por fuera. Su pantalla AMOLED de 6,83" deslumbra con brillo de hasta 3.200 nits y tasa de refresco de 120 Hz, mientras que el Snapdragon 8s Gen 4 mueve juegos y apps con total fluidez. A eso se suman 12 GB de RAM y 512 GB de memoria, más una batería de 6.500 mAh con carga rápida de 90 W que lo convierte en un auténtico todoterreno.

iScooter iX4: aunque aquí te cuento más acerca de él, te puedo decir que es un patinete pensado para quienes no se conforman con un patinete urbano básico. Viene con un motor de 800 W capaz de alcanzar hasta 45 km/h en entornos privados, aunque limitado a 25 km/h. Su batería ofrece hasta 45 km de autonomía y la suspensión doble suaviza baches y terrenos irregulares. Sus frenos de disco y un diseño plegable lo convierten en un vehículo práctico y robusto a partes iguales. Conseguirás el mejor precio utilizando el cupón ESCD40 en tu compra.

Samsung Galaxy A56 5G: un smartphone que quiere destacar en la gama media con lo que más importa. Pantalla Super AMOLED de 120 Hz, diseño fino y conectividad 5G para navegar sin límites. Sus 8 GB de RAM y los 128 GB de memoria interna lo hacen fluido para el día a día, mientras que la batería de 5.000 mAh asegura largas jornadas sin cargador. Todo con la fiabilidad y el ecosistema de Samsung.

HONOR 400 Pro: el nuevo HONOR apuesta por un diseño premium con marcos curvados y un acabado elegante que recuerda a la gama alta. Su pantalla OLED de 6,7 pulgadas hace que todo se vea fluido, mientras que el Snapdragon 8 Gen 3 asegura potencia para juegos y multitarea. Viene con una configuración de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno y tiene un sistema de cámaras dispuesto a marcar la diferencia.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.