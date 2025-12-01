Esta cafetera Philips con molinillo y espumador de leche es la favorita de muchos (y hoy tiene un ofertón)

El Cyber Monday es la última oportunidad para comprar todo tipo de productos al precio más bajo en lo que queda de año. Y si llevas tiempo pensando en retirar esa cafetera italiana o de cápsulas que usas cada día por una cafetera superautomática que asegure unos resultados impecables, esta Philips Serie 2200 tiene una gran rebaja para los más rápidos.

Esta cafetera de la marca Philips tiene un precio recomendado de 349,99 euros, aunque, si te das prisa, hoy la puedes encontrar con un brutal descuento de 106 euros que la deja por tan solo unos 244 euros en Amazon. Es uno de los precios más bajos al que la hemos visto y la recomendamos encarecidamente si quieras disfrutar de cafés llenos de sabor cada día.

Compra la cafetera superautomática Philips Serie 2200 a uno de sus precios más bajos

La Philips Serie 2200 es la cafetera superautomática más vendida de Amazon en estos momentos Philips

Preparar cafés deliciosos y hasta hacer dibujos en cada taza como si fueses un auténtico barista está al alcance cualquier persona, y más si tienes una cafetera superautomática muy completa como esta Philips Serie 2200. Con ella podemos obtener unos resultados bestiales sin líos, de la manera más sencilla posible, y lo mejor es que tiene un diseño elegante y compacto para encajar en todo tipo de cocinas.

Este modelo en cuestión nos permite preparar un espresso o un café solo clásico con un simple toque, ya que su panel de control es completamente táctil. Ya dependerá de nosotros el añadir más o menos cantidad de leche según si buscamos otros tipos de café, aunque en este punto también juega un papel clave su espumador de leche manual, el cual es muy útil para disfrutar de capuchinos con una cremosa espuma.

A esto debemos sumarle que nos da la opción de ajustar desde la cantidad hasta la intensidad, además de que también puede proporcionarnos agua caliente para preparar, por ejemplo, una infusión. Cualquier persona puede hacerse a ella, y gracias a su doble boquilla no hace falta esperar a que termine de llenar una taza para comenzar con la otra.

Por otro lado, llega a alcanzar una potencia máxima de 1.500 W y una presión de 15 bares para extraer todo el sabor del café que hayamos molido. Y en referencia a esto último, cabe mencionar que ya trae incorporado un depósito para añadir hasta 275 gramos de café y un molinillo cerámico con 12 niveles de molienda, algo que mejora todavía más la experiencia de uso al evitar tener que hacer cada cosa por separado.

Por si todo lo anterior no fuese suficiente, nos encontramos con un depósito para el agua de 1,8 litros para no tener que estar rellenándolo constantemente, tarda apenas unos 40 segundos en calentarse desde que la encendemos hasta que está lista para preparar café, y su filtro AuqClean reduce la formación de cal y su sistema de limpieza automática la deja impoluta tras cada uso. Así que no dejes pasar la oportunidad de hacerte con esta cafetera que alegrará tus mañanas con tazas llenas de sabor.

