Un fallo eléctrico puede costarte 1.200 euros en dispositivos. Esta torre de enchufes los mantiene a salvo

Quizá no lo pensemos a menudo, pero un pico de tensión puede estropear en segundos varios dispositivos de casa: televisor, portátil, router, consola… y la broma puede superar fácilmente los 1.200 euros. Por eso cada vez más personas optan por usar regletas con protección contra sobretensiones, especialmente en zonas donde hay tormentas, instalaciones antiguas o muchos aparatos conectados. La Sameriver Torre de Enchufes, con 8 tomas, USB-C rápido, 3 USB-A y un cable de 3 metros, está ahora en Amazon con un 31% de descuento, quedándose en 19,87€. Un pequeño gesto que puede evitar un gran problema.

Por qué esta torre de enchufes es tan práctica y cómo protege tus dispositivos

Sameriver Torre de Enchufes Amazon Amazon

Lo que diferencia a este modelo de las regletas básicas es su protección contra sobretensiones de 2500W, pensada para amortiguar los picos eléctricos que pueden dañar aparatos sensibles. No solo te da enchufes extra: actúa como una barrera que evita que una subida repentina llegue a tus dispositivos.

Su diseño vertical también tiene muchas ventajas en espacios reducidos: ocupa menos superficie, permite organizar mejor los cables y evita el típico “nudo” que se forma detrás de escritorios, televisores o mesas de trabajo. Los 8 enchufes de seguridad están bien distribuidos y permiten conectar cargadores, pantallas, lámparas o pequeños electrodomésticos sin que unos tapen a otros.

La torre incluye además 1 puerto USB-C de carga rápida y 3 USB-A, lo que permite cargar móviles, tablets o auriculares sin tener que usar ladrillos adicionales. Esto es especialmente útil si trabajas con varios dispositivos o si compartes espacio con más personas.

El cable de 3 metros ofrece libertad para colocarla donde realmente te convenga, algo que se agradece en salones amplios o habitaciones sin enchufes accesibles.

Para quién es ideal y cómo sacarle el máximo partido

Esta torre es perfecta para oficinas en casa, escritorios con varios dispositivos, zonas de televisión, dormitorios donde se cargan móviles y tablets o cualquier espacio que acumule aparatos electrónicos. También es una buena opción para estudiantes, pisos pequeños o quienes necesitan tener cargadores siempre a mano sin llenar la casa de adaptadores.

Si quieres sacarle más partido, un truco muy útil es colocarla en un punto central del salón o estudio, de modo que puedas conectar tanto el televisor como el router, la consola, una lámpara y cargar el móvil sin tener que mover cables constantemente.

Además, al ser vertical, permite mantener el espacio visualmente más limpio y ordenado.

Es recomendable conectarla a un enchufe estable y evitar sobrecargarla con aparatos de alto consumo simultáneo (como calefactores o freidoras), aunque su capacidad de 2500W ofrece margen suficiente para la mayoría de usos domésticos.

