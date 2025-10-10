El gadget que puede salvarte la vida y que muchos están añadiendo al coche (y al bolso)

Hay productos que compras esperando no tener que usarlos nunca, pero agradeces tenerlos cerca. El cortador de cinturón y martillo rompecristales de Amazon Basics es justo eso: un pequeño dispositivo pensado para actuar en los segundos más importantes en caso de accidente.

Diseñado para romper una ventanilla o liberar el cinturón de seguridad en situaciones de emergencia, este gadget de seguridad 2 en 1 se ha convertido en uno de los accesorios más vendidos en Amazon, especialmente entre conductores que quieren añadir una capa extra de seguridad a su coche o incluso al bolso de viaje.

Dos herramientas en una

cortador de cinturón y martillo rompecristales de Amazon Basics Amazon Amazon

Cada unidad incluye un martillo de doble cabeza fabricado en metal de tungsteno endurecido, capaz de romper con rapidez el cristal lateral de un vehículo, y una hoja afilada integrada para cortar el cinturón si este se bloquea tras un impacto.

Su mango de plástico naranja brillante facilita localizarlo incluso en condiciones de poca visibilidad, y el soporte protector incluido permite guardarlo en la puerta del coche, en la guantera o entre los asientos. Además, este pack incluye dos unidades, por lo que se puede colocar una en cada vehículo o regalar una a alguien cercano.

Pequeño, barato y esencial

Aunque su tamaño no supera el de una linterna pequeña, este accesorio puede ser clave en una situación de emergencia, como un coche volcado, incendiado o sumergido. Por eso, muchos conductores lo consideran tan esencial como el chaleco o el triángulo de seguridad.

Su bajo precio y su eficacia demostrada han hecho que cada vez más usuarios lo incorporen al coche familiar, a la moto o incluso al bolso, “por si acaso”.

Cuesta apenas lo que un café y puede marcar la diferencia entre un susto y una tragedia. Este martillo rompecristales con cortador de cinturón de Amazon Basics es uno de esos pequeños gadgets que, una vez lo tienes, no entiendes cómo has podido conducir sin él.

