El gadget que salva tu coche en segundos y hasta infla las ruedas: todos los conductores lo quieren

Cualquiera que conduzca sabe que una batería descargada o una rueda baja pueden arruinar el día. Y normalmente, en esos momentos, o no hay nadie cerca para ayudar o el servicio de asistencia tarda más de lo que te gustaría. El GOOLOO A3 es de esos inventos que parecen sacados de una película de acción: un solo dispositivo compacto capaz de arrancar tu coche en segundos, inflar los neumáticos a la presión exacta y hasta cargar tu móvil o tablet mientras esperas. Y lo mejor es que ahora, gracias a su 46 % de descuento, puedes tenerlo en el maletero por mucho menos de lo que cuesta una sola asistencia en carretera.

Potencia para arrancar incluso motores grandes

GOOLOO A3 Amazon Amazon

Con sus 3000 amperios de pico, el GOOLOO A3 puede arrancar sin esfuerzo motores de gasolina de hasta 9 litros y diésel de hasta 6,5 litros. Esto incluye desde coches pequeños hasta todoterrenos, furgonetas y embarcaciones. El sistema de pinzas inteligentes evita chispazos y sobrecargas, y su pantalla LED muestra en todo momento el estado de la batería y el proceso de carga.

Además, integra un compresor de aire de 150 PSI con apagado automático, lo que significa que puedes inflar las ruedas del coche, la moto, la bici o incluso balones y colchonetas, deteniéndose automáticamente al alcanzar la presión seleccionada.

Un kit de emergencia que hace mucho más de lo que parece

El GOOLOO A3 no solo sirve para imprevistos con el coche: cuenta con puertos USB de carga rápida para dispositivos electrónicos, linterna LED con modos SOS y estuche de transporte. Pesa poco, cabe en la guantera o bajo el asiento y está diseñado para soportar temperaturas extremas, así que es perfecto para llevarlo siempre encima, tanto si viajas a diario como si haces rutas largas.

En este momento, su precio baja de 90,41 € a 48,82 €, un ahorro de 41,59 €. Si piensas que una sola grúa puede costar más que eso, entenderás por qué muchos conductores lo consideran una compra inteligente.

Nunca sabes cuándo lo vas a necesitar, pero cuando llegue el momento agradecerás tenerlo a mano. Y ahora es uno de esos chollos que merece la pena no dejar escapar.

