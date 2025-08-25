Si me hubieras dicho hace un año que por 60 euros tendría este monitor Xiaomi, no lo creería

Si pasas horas delante del ordenador, ya sea trabajando, estudiando o viendo series, sabes que no todos los monitores son iguales. Algunos te cansan la vista, otros se quedan cortos en fluidez, y muchos no ofrecen ni buen color ni buen diseño. Por eso sorprende tanto lo que ha hecho Xiaomi con este modelo: el monitor A24i está ahora por menos de 62 euros en Amazon, gracias a una rebaja del 18 %, y lo cierto es que cuesta creerlo.

Porque este monitor de 23,8 pulgadas no solo tiene una imagen nítida, colores ajustados profesionalmente y un diseño limpio y delgado. También incorpora algo que suele reservarse para modelos mucho más caros: una tasa de refresco de 100 Hz, que hace que todo se vea más fluido y sin tirones.

Ideal para trabajar, estudiar o simplemente disfrutar sin forzar la vista

Monitor Xiaomi A24i Amazon Amazon

Uno de los detalles que más se agradecen en el día a día es la fluidez. Puede parecer una tontería, pero moverse entre pestañas del navegador, editar documentos o pasar de una hoja de Excel a otra se siente mucho más cómodo con esos 100 Hz. Si lo combinas con su resolución Full HD, el resultado es una experiencia visual clara y sin esfuerzo, incluso si pasas muchas horas delante de la pantalla.

Y si eres de los que valora el color (porque editas fotos, haces presentaciones o simplemente quieres ver tus series con buena calidad), este modelo viene calibrado de fábrica para garantizar una reproducción fiel. Cada unidad se revisa antes de salir al mercado, lo que se nota en el resultado final.

Otro punto fuerte es su diseño. Tiene solo 7,5 mm de grosor en la parte más fina y biseles ultraestrechos que lo hacen muy elegante, ideal para escritorios pequeños o setups minimalistas. Además, la tecnología de protección contra luz azul reduce el cansancio visual, algo que se agradece si lo vas a usar muchas horas seguidas.

Un monitor que encaja en casi cualquier espacio (y en muchos tipos de usuario)

Este tipo de monitor tiene algo que gusta especialmente: no está pensado solo para gamers ni solo para oficinas. Es versátil y cómodo para casi cualquier uso. Funciona genial para tareas de teletrabajo, estudiar, ver contenido en streaming o simplemente tener un segundo monitor que no ocupe demasiado. De hecho, su tamaño de 23,8 pulgadas es el punto justo entre comodidad y espacio disponible.

También es perfecto si tienes un escritorio compartido, trabajas desde casa o buscas renovar ese monitor antiguo que lleva años dando guerra. El diseño limpio y fino ayuda a mantener una zona de trabajo ordenada y más agradable, algo que influye mucho en la concentración y el confort.

En cuanto a conectividad, incluye entrada HDMI 1.4, suficiente para la mayoría de ordenadores, portátiles e incluso consolas. No hace falta montar un lío de cables ni buscar adaptadores especiales.

Y lo más importante: por este precio, es difícil encontrar algo que ofrezca lo mismo en calidad de imagen, fluidez y diseño. No es un monitor básico: es una herramienta que mejora tu día a día sin que lo notes… hasta que vuelves a uno peor.

Quizá no sea el típico producto que uno compra por impulso, pero una vez lo tienes, te preguntas cómo has aguantado tanto tiempo sin él.

