No es hype, es equilibrio: el mini PC Chuwi con 12 GB de RAM y WiFi 6 sigue bajando de precio

Los mini PC se han convertido en una opción muy seria frente a los portátiles básicos, sobre todo para quienes buscan rendimiento y silencio en un formato compacto. El Chuwi LarkBox X N150 es uno de los que mejor ha entendido ese equilibrio: con procesador Intel N150, 12 GB de RAM LPDDR5, SSD de 512 GB y WiFi 6, logra fluidez en tareas diarias y trabajo ligero sin ocupar espacio. Y lo mejor: cuesta 114,90€ en AliExpress aplicando el código AEHS090, cuando la mayoría de equipos similares superan los 200 euros.

Un miniordenador pensado para rendir y durar

CHUWI LarkBox X CHUWI CHUWI

Con apenas 12 centímetros de ancho y 400 gramos de peso, este Chuwi cabe literalmente en la palma de la mano, pero rinde como un sobremesa. Su procesador Intel N150 ofrece un 45 % más de potencia que la generación anterior y mantiene un funcionamiento estable incluso bajo carga prolongada gracias a su sistema de refrigeración con tubos de calor y ventilador silencioso.

Los 12 GB de RAM LPDDR5 y el SSD PCIe de 512 GB garantizan una experiencia rápida, ya sea para navegar, editar documentos o reproducir contenido multimedia en 4K. Además, el almacenamiento se puede ampliar fácilmente hasta 1 TB mediante una ranura M.2.

Uno de sus grandes atractivos es la conectividad: WiFi 6, Bluetooth 5.2, doble puerto Ethernet, cuatro USB 3.2, HDMI, DisplayPort y un puerto USB-C. Todo en un equipo que permite conectar hasta tres pantallas 4K simultáneamente, ideal tanto para multitarea como para ocio.

Ventajas que lo hacen destacar

Silencioso y eficiente: mantiene el rendimiento sin sobrecalentarse.

mantiene el rendimiento sin sobrecalentarse. Windows 11 preinstalado: listo para usar desde el primer minuto.

listo para usar desde el primer minuto. Diseño compacto y limpio, fácil de transportar o integrar en un escritorio.

fácil de transportar o integrar en un escritorio. Ideal para oficinas, aulas, streaming o uso doméstico.

El LarkBox X demuestra que los mini PC ya no son un experimento: ofrecen potencia real en el espacio justo. Por poco más de 100 euros, esta propuesta de Chuwi ofrece una relación calidad-precio que roza lo absurdo.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.