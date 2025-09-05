El invento que devuelve color a sofás y alfombras hunde su precio un 55% en el Choice Day

Si tienes un sofá con manchas imposibles o una alfombra que ha perdido color con el tiempo, probablemente te hayas resignado a “taparlas” con mantas o muebles. Pero cada vez más usuarios recomiendan un invento que está arrasando: el limpiador de tapicería OMESER W07, que durante el Choice Day de AliExpress baja a 67,09 euros aplicando el código ESCD07. Una máquina pequeña, ligera y portátil que combina pulverización, cepillado y succión para dejar telas y superficies casi como nuevas.

Un aliado contra manchas que parecían permanentes

OMESER W07 AliExpress AliExpress

El OMESER W07 funciona con un motor de 600 W y succión de hasta 18 KPa, suficiente para arrastrar restos de café, vino, barro o incluso accidentes de mascotas. A diferencia de otros aparatos de mano, incorpora un sistema 3 en 1: pulveriza agua limpia (mezclada con detergente si se desea), cepilla la superficie y succiona la suciedad al mismo tiempo, reduciendo el tiempo de secado y evitando malos olores.

Incluye dos depósitos separados —uno de 1,5 litros para agua limpia y otro de 0,8 litros para la sucia—, lo que facilita la limpieza sin tener que vaciar constantemente. Además, con un cable largo y manguera flexible, se puede usar en sofás grandes, colchones, cortinas o incluso en el coche sin complicaciones.

Compacto, portátil y pensado para varios usos en casa

Más allá de su potencia, lo que ha hecho que este modelo destaque es su diseño compacto y fácil de guardar. No ocupa más que una freidora de aire, se almacena en un armario y permite pasar de una habitación a otra sin esfuerzo gracias a su ligereza. Viene con diferentes cepillos para tratar desde manchas pequeñas hasta superficies amplias.

El resultado es un dispositivo que muchos comparan con un servicio profesional de limpieza, pero disponible en casa siempre que lo necesites. Por menos de 70 euros con el código activo, se convierte en una herramienta útil tanto para mantener sofás y alfombras como para alargar la vida de asientos de coche o colchones.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.