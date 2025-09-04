Con los AirPods Pro 3 a la vuelta de la esquina, los AirPods 4 caen en picado a su precio más bajo

Con la inminente llegada de los AirPods Pro 3, la cuarta generación de los auriculares más populares de Apple está alcanzando su mínimo histórico: ahora los AirPods 4 en versión básica se pueden conseguir en AliExpress por 113,23 euros aplicando el código ESCD10. Una oportunidad difícil de ignorar si lo que buscas es entrar en el ecosistema Apple con un sonido de calidad, autonomía sobresaliente y resistencia mejorada, pero sin pagar de más por funciones avanzadas como la cancelación activa de ruido.

¿Qué ofrecen estos AirPods por 113 euros?

Este modelo no tiene cancelación activa de ruido (eso queda para su versión premium), pero conserva gran parte del alma de la gama alta: chip H2, Bluetooth 5.3, resistencia al sudor y al polvo con certificación IP54, y lo que muchos usuarios valoran cada vez más: hasta 30 horas de autonomía con el estuche gracias a la carga por USB-C.

Además, cuentan con audio espacial personalizado, que ajusta el sonido a tu fisonomía para crear una experiencia inmersiva, especialmente al ver series o películas. También estrenan mejoras en las llamadas gracias al nuevo sistema de aislamiento de voz y compatibilidad con Siri manos libres.

El diseño se ha refinado, con mejor ajuste y sensación más ergonómica. Y aunque hay una versión que no tiene ANC (la que sí tiene cuesta un poco más), muchos usuarios consideran que el sellado pasivo y la calidad del sonido los hacen más que suficientes para el día a día.

Si quieres unos AirPods actualizados, con buena batería, buen sonido y el sello de Apple, este modelo se ha convertido en la opción lógica justo antes del nuevo gran lanzamiento.

