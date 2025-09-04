Cuando parecía imposible, el Google Pixel 8 Pro aparece todavía más barato con 200 euros de descuento

Los que siguen de cerca el mundo de los móviles lo saben: los Pixel de Google no suelen ser precisamente baratos. Pero en 2025 el mercado nos deja una sorpresa inesperada. El Pixel 8 Pro, que salió como buque insignia de la marca con un precio de gama alta, se puede encontrar ahora en AliExpress por 455,99 euros, lo que supone alrededor de 200 euros menos de su coste habitual en tiendas tradicionales. Una oportunidad para quienes buscan un smartphone de referencia en cámara y software sin pagar los casi 700 euros de otras plataformas.

Un móvil que todavía se siente de gama alta en 2025

Pixel 8 Pro. Amazon.

El Pixel 8 Pro se mueve con el procesador Google Tensor G3, diseñado específicamente para potenciar la inteligencia artificial y mejorar tanto la fluidez del sistema como las fotos y vídeos. Viene acompañado de Android 14 en su versión más limpia y con la promesa de actualizaciones rápidas, uno de los puntos fuertes de la marca.

La pantalla OLED de 6,7 pulgadas con resolución QHD+ (1344 x 2992) y 120 Hz de refresco es otra de sus armas: nítida, fluida y con un brillo que permite usarla sin problemas bajo el sol. La batería de 5.050 mAh con carga inalámbrica asegura un día completo de uso intensivo, y su diseño resistente con certificación IP68 lo convierte en un terminal pensado para durar.

La cámara que sigue marcando diferencia

Si por algo los Pixel han sido siempre referencia, es por su cámara. El Pixel 8 Pro monta un sensor principal de 50 MP con estabilización óptica, acompañado de un ultra gran angular y un teleobjetivo, con resultados que siguen estando entre los mejores del mercado en fotografía móvil. La cámara frontal de 10,5 MP no se queda atrás, ofreciendo nitidez y buen rango dinámico para videollamadas o selfies.

Lo que realmente distingue a este modelo es el software de Google: el tratamiento de imagen mediante IA, el borrado mágico de objetos y la gestión avanzada de retratos y nocturnas. En resumen, la experiencia de cámara sigue siendo un argumento de peso incluso frente a móviles más nuevos.

Un precio que lo cambia todo

El Pixel 8 Pro salió como un terminal de gama alta, y lo sigue siendo en muchos apartados. Pero la caída a los 455 euros en AliExpress lo convierte en un candidato muy serio frente a cualquier gama media-premium de 2025. Por este precio, lo que ofrece en cámara, pantalla y software es difícil de igualar.

