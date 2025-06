Lo justo, lo necesario y por menos de 300 euros: así es este portátil con 16 GB de RAM y SSD de 512 GB

Es verdad que los portátiles baratos no suelen generar muchas expectativas, y es normal. Cuando un ordenador supera los 1000 euros, como este MSI Cyborg, y otro ronda los 300 euros, no cabe duda de que han sido concebidos para objetivos muy diferentes. Pero, en función de lo que busquemos, no siempre necesitamos hacer una inversión de mil euros para conseguir en ordenador que necesitamos, a veces basta con 300 euros para conseguir unas especificaciones que pueden ajustarse a lo que necesitamos.

Justo eso pasa con el portátil del que te hablaré hoy, este ACEMAGIC 2025 que podemos comprar en Amazon por 287,99 euros. Aunque ahora lo veas a 319,99 euros, verás que tiene la opción de Ahorra 10% al tramitar el pedido así que, cuando vayas a realizar el pago, verás cómo baja hasta los 287,99 euros. Y lo conseguiremos, por supuesto, con envío y devolución gratis y con toda la tranquilidad que nos otorga una tienda como Amazon a la hora de hacer nuestras compras online.

Sorprende que este portátil cueste menos de 300 euros

El corazón de este equipo, que tiene un precio oficial de 399 euros, es su procesador Intel N150. Se trata de una CPU de 4 núcleos que ha mejorado la eficiencia y la velocidad con respecto a chips anteriores. Evidentemente, no es un portátil pensado para jugar ni para llevar a cabo tareas de edición, pero será más que suficiente para un uso cotidiano fluido en el que puedas abrir varios programas a la vez, trabar con Office, ver contenido...

A este procesador se le suman 16 GB de RAM y un almacenamiento SSD de 512 GB que, además, puedes ampliar hasta 2 TB si en algún momento sientes que se te queda corto. Esta es una diferencia clave porque en este rango de precios, los portátiles se suelen quedar en 8 GB de RAM.

Este modelo viene con una pantalla IPS de 15,6 pulgadas que ofrece una resolución Full HD. Aun sin tratarse de un panel 4K, brindará una muy buena definición, colores vivos y ángulos de visión decentes. Por si tienes que asistir a alguna clase o reunión, viene con una cámara frontal de 720p y, por si lo vas a transportar a menudo, decirte que pesa 1,7 kilos y que su carcasa está hecha de metal para proporcionar un diseño más elegante y profesional.

En términos de conectividad no vas a tener ninguna limitación porque, además de WiFi y bluetooth, tiene puertos físicos como USB, HDMI y hasta jack de auriculares. Con estas especificaciones, me parece un portátil orientado a estudiantes, a personas que trabajan en remoto y a usuarios que buscan un equipo solvente por menos de 300 euros. Es verdad que no se permite grandes lujos pero lo compensa con un gran equilibrio y con especificaciones competitivas.

