Black Friday
Lo más vendido del Black Friday no es lo que imaginas: esto es lo que la gente está comprando en masa
Productos útiles, rebajas potentes y compras impulsivas que se han convertido en superventas del día
Este Black Friday está siendo más práctico que nunca. Entre calefactores, sartenes premium, zapatillas cómodas y packs navideños para casa, los productos más vendidos no son necesariamente los más “tecnológicos”, sino los que solucionan el día a día. Estas ofertas son las que ahora mismo están liderando ventas en Amazon porque combinan precio bajo, utilidad real y descuentos muy por encima de lo habitual.
HOGAR Y COCINA
TECNOLOGÍA Y ELECTRÓNICA
BELLEZA Y CUIDADO PERSONAL
AUTOMOCIÓN Y SEGURIDAD
MODA Y ZAPATILLAS
Taurus New Gobi (-22%)
El calefactor Taurus New Gobi, con 2000W, dos niveles de calor, modo ventilador y termostato regulable, se ha convertido en uno de los más vendidos porque calienta rápido y apenas ocupa espacio. Perfecto para baños, despachos o dormitorios pequeños. Hoy baja a 17,19€, un precio difícil de ignorar cuando llega el frío.
Tefal Jamie Oliver (-54%)
Uno de los chollazos del día. El set de 3 sartenes Tefal Jamie Oliver (20/24/28 cm) combina revestimiento titanio, indicador Thermo-Signal, antiadherente duradero y compatibilidad con inducción. Incluye acero inoxidable de alta calidad y es apto para horno y lavavajillas. Hoy se desploma a 69,99€, una rebaja enorme en una de las gamas más apreciadas por quienes cocinan a diario.
PUMA Anzarun Lite (-45%)
Las PUMA Anzarun Lite están arrasando porque son cómodas, ligeras y combinan con todo. Ese tipo de zapatilla urbana que sirve tanto para caminar horas como para un look casual. Hoy caen a 33€, uno de sus precios más bajos del año.
Árbol Pure Living 180cm (-25%)
El árbol de Navidad Artificial Premium de 180 cm es uno de los más vendidos por su densidad, sus ramas realistas y el soporte de madera que le da un toque cálido. Además, viene con bolsa de almacenaje, algo que muchos valoran para guardarlo sin que se estropee. Hoy queda en 149,95€, una rebaja poco habitual a estas alturas de temporada.
Philips Hue Pack (-50%)
Este pack de 2 bombillas inteligentes, botón inteligente y Hue Bridge es una de las ofertas estrella. Compatible con Alexa y Google Home, luz blanca y de colores, 1100 lúmenes, 9W equivalentes a 75W y ecosistema Hue completo. Hoy cae a 74,99€, un precio muy agresivo para un pack tan completo.
Amazon Basics AA (-18%)
El pack de 12 pilas AA recargables (2000 mAh) de Amazon Basics sigue en el top ventas por su durabilidad y su capacidad para recargarse hasta 1000 veces. Vienen precargadas, listas para usar. Hoy a 13,68€, un precio ideal para juguetes, mandos y dispositivos del día a día.
Dodot Pure Aqua (-41%)
El megapack de 864 toallitas Dodot Pure Aqua, con 99% agua, sin plástico y diseñadas para restaurar el pH natural de la piel, es de los más vendidos entre padres. Hoy baja a 29,09€, un precio muy difícil de ver para esa cantidad.
ghd Gold (-44%)
La ghd Gold es uno de los modelos más buscados de la marca: planchado rápido, suave y con resultado brillante en prácticamente cualquier tipo de cabello. Se calienta en segundos y mantiene temperatura óptima. Hoy se queda en 139,99€, uno de sus mejores precios del año.
AirPods Pro 3 (-12%)
Los nuevos Apple AirPods Pro 3 están despegando en ventas por su cancelación activa mejorada, el audio espacial, la medición de frecuencia cardiaca y la carga por USB-C. Hoy bajan a 219€, un descuento modesto pero muy relevante tratándose de Apple y de un lanzamiento reciente.
Rowenta Xpert 6.60 (-44%)
La Rowenta XPert 6.60 RH6838 es una escoba ligera, manejable y con sistema 3 en 1 para suelos, superficies y techo. Batería de litio, gatillo Boost y dos velocidades que rinden bastante bien en uso diario. Su precio cae a 89€, una rebaja potente en una marca muy fiable.
