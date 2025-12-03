Por casi 200 euros, esta televisión de Xiaomi con tecnología QLED y Google TV es un diamante en bruto

A la hora de buscar una televisión barata, hay que dar por hecho que los recortes tienen que estar por algún lado. Aun así, hay modelos muy equilibrados que sorprenden, y mucho, tanto por su calidad de imagen como por su rendimiento. Esta Xiaomi TV A Pro 43 2025 es una de ellas, y lo mejor es que ahora sale tirada de precio.

Esta televisión de Xiaomi salió a la venta el año pasado con un precio recomendado de 299 euros, aunuque ya no es tan habitual encontrarla en stock. Igualmente, ahora no solo la hemos vuelto a ver disponible, sino que además cuenta con una gran rebaja que la deja en uno de sus precios más bajos hasta la fecha, ya que se queda por tan solo 217,63 euros en AliExpress.

Compra la televisión Xiaomi TV A Pro 43 2025 tirada de precio

La Xiaomi TV A Pro 43 2025 sigue siendo, un año después, una de las mejores televisiones económicas de la marca. Tiene un diseño elegante con un acabado metálico y encaja tanto en salones como en dormitorios al no ser demasiado grande. Y esto último lo decimos porque la protagonista es una pantalla de 43 pulgadas con unos marcos ultrafinos.

Con ella podemos disfrutar de todo tipo de contenidos, ya que nos sorprende utilizando una tecnología QLED que nos garantiza imágenes muy coloridas. A esto debemos añadirle que nos brinda una resolución UDH 4K para no perdernos ningún detalle, un nivel de brillo que cumple (aunque no es demasiado alto) y compatibilidad con los formatos de alto rango dinámico más populares: Dolby Vision, HDR10 y HLG. Esto mejora el contraste con el fin de que las series, películas y videojuegos se vean mucho mejor.

Otra de las cosas que más nos gusta de ella es que funciona con un sistema operativo Google TV. Este no solo es muy sencillo de utilizar, sino que también nos da acceso a un amplio catálogo de apps donde encontraremos desde juegos hasta las principales plataformas de streaming como Netflix, Disney+ o Prime Video. Y créeme, esta es una gran diferencia con respecto a los nuevos modelos económicos de la marca, los cuales han apostado por utilizar Fire TV OS y ya te adelanto que no está a la altura.

De hecho, también viene con Chromecast integrado para que podamos reproducir contenido en la pantalla desde otros dispositivos, como nuestro móvil, tablet u ordenador, y tenemos la opción de controlarla mediante comandos de voz con Google Assistant. Basta con pulsar el botón dedicado que trae el mando a distancia Bluetooth de 360° para empezar a sacarle partido y pedirle que apague el televisor o abra alguna aplicación en concreto.

A todo lo anterior debemos sumarle que incorpora dos altavoces que alcanzan una potencia RMS de 16 W, además de que soportan diferentes tecnologías como Dolby Audio, DTS:X o DTS Virtual:X para mejorar la calidad. Igualmente, añadirle una barra de sonido es una gran recomendación, algo que podemos hacer sin complicaciones al tener un variado apartado de conectividad. En líneas generales, el rendimiento de esta smart TV es bastante bueno, y más por el precio que tiene en estos momentos.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.