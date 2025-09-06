La Nintendo Switch OLED vive su mejor momento para comprarla en 2025

Ahora que la Nintendo Switch 2 ya es una realidad y ha aterrizado con un precio que ronda los 460 euros, muchos se preguntan si merece la pena dar el salto. Pero mientras la nueva generación arranca su camino, la Switch OLED baja de precio como nunca y se consolida como una de las compras más inteligentes de 2025. En tiendas como AliExpress ya se mueve en torno a los 240 euros, y por ese precio, sigue siendo una consola excelente, sobre todo si buscas algo versátil, con catálogo masivo y sin necesidad de estar a la última en potencia.

¿Por qué comprar la Switch OLED sigue teniendo todo el sentido en 2025?

Nintendo Switch OLED AliExpress AliExpress

La OLED no es un modelo básico. Es una versión mejorada respecto a la original que lleva tiempo demostrando su fiabilidad. La pantalla OLED de 7 pulgadas es mucho más nítida, con colores vivos y negros profundos. Ideal para jugar en modo portátil o sobremesa, con un soporte trasero mejorado, sonido más claro y diseño más pulido en general.

La autonomía también está más que probada: entre 4,5 y 9 horas según el título. Y al ser compatible con todo el catálogo de Switch, se puede disfrutar de una de las bibliotecas de juegos más sólidas y variadas que ha tenido Nintendo en años, sin restricciones ni esperas.

Una consola madura, asequible y lista para seguir dando guerra

La Switch 2 ha llegado con promesas de potencia, gráficos mejorados y novedades técnicas. Pero como ocurre con cualquier consola nueva, su precio es algo elevado. Por eso, para muchos jugadores —especialmente quienes no tienen una Switch o quieren renovar la suya—, la OLED sigue siendo la mejor opción calidad-precio.

Además, modelos especiales como la edición Mario Red incluyen un dock a juego, Joy-Con exclusivos y todos los accesorios necesarios para empezar a jugar desde el primer minuto.

Si buscas una consola para jugar donde quieras, con títulos que ya están consolidados y a un precio que no duele, la Switch OLED está en su mejor momento para entrar en casa.

