De 1.029 a 627 euros este móvil OnePlus que destaca en la gama alta por su potencia, pantallón y cámaras

Quedan pocas semanas para terminar un año en el que la competencia entre smartphones no ha dejado de crecer. Y esto, para nosotros como compradores, es una muy buena noticia, porque hoy en día tenemos una gran variedad de modelos con un rendimiento de primer nivel.

De todos los terminales que han pasado por nuestras manos, uno de nuestros favoritos ha sido este OnePlus 13 y no hace falta esperar más para comprarlo, ya que en estos momentos tiene una rebaja bestial que lo deja a precio de reacondicionado.

Este espectacular móvil de OnePlus salió a la venta por un precio recomendado de 1.029 euros y hasta hace relativamente poco no hemos empezado a verlo con grandes descuentos. Sea como sea, ahora que ya tiene un nuevo heredero al trono, podemos encontrarlo tan barato que es imposible no recomendarlo. Sin ir más lejos, su versión global tiene un precio de 627,33 euros en AliExpress, lo que se traduce en un ahorro total de 401 euros.

Compra el teléfono de gama alta OnePlus 13 al mejor precio

El OnePlus 13 fue uno de los primeros smartphones de gama alta en llegar al mercado en 2025 y ahora, apenas unas semanas antes de cumplir un año desde su lanzamiento, estamos ante uno de los mejores momentos para hacerse con él.

Si empezamos hablando sobre su diseño, la marca ha cuidado cada detalle y eso se nota desde el primer momento en el que lo tenemos en las manos, ya que se siente muy premium al estar construido principalmente en aluminio y cristal. Asimismo, dispone de una gran cámara circular que roba miradas y su certificación IP69 le aporta ese extra de resistencia que siempre se agradece.

Pero la razón principal por la que lo recomendamos es por su rendimiento. Ya te adelanto que es difícil encontrarle rival ahora que está tan barato, puesto que en su interior lleva instalado un procesador Snapdragon 8 Elite que sigue siendo uno de los más potentes, el cual trabaja mano a mano con una memoria RAM de 12 GB para responder de manera extraordinaria incluso en multitareas.

Y para no quedarnos sin espacio después de hacer varias fotos o vídeos, este modelo en cuestión dispone de un almacenamiento de 256 GB. Mientras que si nos centramos en su software, funciona bajo la última capa de personalización OxygenOS que nos asegura una cómoda experiencia de uso y acceso a algunas de las últimas funciones de Android 16, además de que todavía le queda soporte para 3 años más de actualizaciones.

Es uno de esos móviles con los que podemos disfrutar al máximo a la hora de ver contenido multimedia o jugar, pues su pantalla AMOLED de 6,82 pulgadas se ve increíble. Llega a brindarnos una resolución QHD+ (3.168 x 1.440 píxeles), una tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz y un brillo máximo de 4.500 nits, así que se ve perfectamente en exteriores, incluso bajo la luz directa del sol más radiante. A lo que debemos añadirle una protección Gorilla Glass Victus 2.

Por otro lado, nos demuestra que no hace falta tener el mejor iPhone o teléfono de Samsung para hacer fotos con una calidad profesional. Su apartado de fotografía es brutal. En la trasera tenemos una triple cámara formada por un sensor principal, gran angular y teleobjetivo de 50 MP para hacerla muy versátil en cualquier situación. Por su parte, la cámara frontal de 32 MP tampoco pasa desapercibida y destaca por su gran nitidez.

Todos estos son motivos más que suficientes para apostar por él. Aunque si también te interesa saber cómo va de autonomía, la respuesta es clara: va más que sobrado. Cuenta con una batería de 6.000 mAh que aguanta hasta dos días de uso moderado y, al mismo tiempo, admite una carga rápida por cable de 100 W e inalámbrica de 50 W. Así que sí, podemos decir que es un gama alta redondo y de los que más nos ha gustado probar este año.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.