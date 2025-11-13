11.11 de AliExpress: 5 productos tecnológicos para regalar en Navidad que tienen precios imbatibles

Como todos los años, AliExpress celebra el 11 del 11 con grandes descuentos en una amplia variedad de artículos, y este año el descuento puede ser de hasta el 80 %. Por lo tanto, es un buen momento para adelantar las compras navideñas, ya que el ahorro podría ser considerable según el artículo. Entre todos los artículos que están rebajados, nos centraremos en cinco que consideramos una apuesta segura, ya sea para regalar o para uso personal.

Para esta ocasión, nos hemos decantado por tres móviles, una tableta y un mini PC. Todos, exceptuando el ordenador, tienen doble descuento. Esto quiere decir que, para conseguirlos al mejor precio debes usar el cupón correspondiente antes de realizar el pago. No hace falta decir que comprar en AliExpress es seguro. Ahora bien, lo suyo es hacerlo en un vendedor que tenga valoraciones mayormente positivas. Dicho esto, todos los productos que hemos seleccionado pueden ser devueltos de forma gratuita, siempre que cumplas ciertas condiciones.

5 productos para ti o para regalar que están a precio de derribo en AliExpress

Todos los productos que hemos seleccionado y que verás a continuación se envían desde España, y además no hay que pagar gastos de envío. Esto quiere decir que el paquete llegará a tu casa en unos pocos días. Si al final decides comprar uno de estos dispositivos, te recomendamos que no lo dejes para el último momento, ya que podría haber unidades limitadas.

POCO M7

El POCO M7 tiene una pantalla de 6,9 pulgadas y una cámara principal de 50 megapíxeles POCO

Sin duda, el POCO M7 Es una de las mejores opciones si buscas un móvil de gama baja con una gran pantalla y una batería que ofrezca autonomía más que suficiente para todo el día. Sobre esto último, lleva una gigantesca batería de 7.000 mAh que garantiza una autonomía de más de un día sin esfuerzo. Esto, combinado con una carga rápida de 33 vatios, hace que este smartphone sea el compañero perfecto para quienes pasan muchas horas usando el móvil a diario. También cuenta con una pantalla FHD+ de 6,9 pulgadas (144 Hz), y esto hace que sea ideal para ver vídeos y navegación web.

Su rendimiento tampoco decepciona gracias al procesador Qualcomm Snapdragon 685 y los 6 GB de RAM. Para instalar aplicaciones así como guardar fotos y vídeos, tiene un almacenamiento interno de 128 GB, ampliables mediante una tarjeta microSD. Como puedes ver, es un móvil que no está nada mal. Pues bien, si aprovechas la oferta de AliExpress será tuyo por menos de 100 euros.

Redmi Note 14 5G

Subimos el listón y pasamos a un smartphone de gama media que es un éxito en ventas. Lo primero que llama la atención del Redmi Note 14 5G es su cámara principal de 108 megapíxeles con estabilización óptica de imagen (OIS). A esto hay que añadir una pantalla AMOLED Full HD+ de 6,67 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de 2.100 nits. No hace falta decir que la calidad de imagen es muy buena. Además, su procesador MediaTek Dimensity 7025 Ultra y asegura un buen rendimiento bajo cualquier escenario.

Aparte de su rendimiento y cámara, el dispositivo ofrece una gran autonomía gracias a su batería de 5.110 mAh con carga rápida de 45 vatios. Por otro lado, la durabilidad está garantizada con la certificación IP64, lo que le otorga resistencia al polvo y al agua. Y si te preguntas cuánta RAM y espacio de almacenamiento tiene, el modelo que está rebajado es la versión con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. En definitiva, comprar el Redmi Note 14 5G es apostar a caballo ganador por su excelente relación calidad-precio.

realme GT 7 Pro

Si lo que buscas es un móvil de gama alta que tenga un precio irresistible, aquí lo tienes, el realme GT 7 Pro. Es un auténtico "flagship killer" . En su interior encontramos el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite que, junto a los 12 GB de RAM, ofrece un rendimiento inigualable. A esto hay que sumar 256 GB de almacenamiento. Mención especial para su batería de 6.500 mAh y su carga rápida de 120 vatios. ¡Casi nada!

La experiencia visual y fotográfica es algo crucial en un móvil de su categoría. Pues bien, dispone de una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas (120 Hz) con resolución 2.780 por 1.264 píxeles y un pico de brillo de 6.500 nits. En el apartado de fotografía, incorpora tres cámaras traseras: principal de 50 megapíxeles, teleobjetivo de 50 megapíxeles y ultra gran angular de 8 megapíxeles. Con toda esta información sobre la mesa, no nos queda más que recomendarlo.

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi lleva años apostando por el mercado de las tabletas Android, y la Xiaomi Pad 7 Pro es uno de sus modelos más recientes. Este dispositivo ofrece una experiencia excepcional tanto en productividad como en entretenimiento. Lo primero que llama la atención es su pantalla 3.2K (3.200 por 2.136 píxeles) y 144 Hz. Esto se traduce en imágenes increíblemente nítidas y una fluidez asombrosa. Ya en su interior, encontramos el procesador Snapdragon 8s Gen 3, 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. A nivel de sistema operativo viene con HyperOS 2 (basado en Android 15), pero recibirá HyperOS 3.

Otras características que tampoco está de más mencionar son: batería de 8.850 mAh, carga rápida de 67 vatios, cuatro altavoces con Dolby Atmos y Wi-Fi 7. Por sus características y precio, es una de las mejores opciones, por no decir la mejor, que hay ahora mismo por debajo de los 285 euros.

MLLSE G2 Pro

Si tienes poco espacio en tu escritorio o buscas un PC que puedas poner al lado del televisor para jugar a juegos retro o usarlo a modo de centro multimedia, el MLLSE G2 Pro es un acierto. Esta equipado con el procesador Intel N150 (4 núcleos y 4 hilos), 12 GB de RAM y un SSD de 512 GB. Esta configuración hace que sea un equipo muy recomendable para ofimática, navegación web y otras tareas que no sean exigentes.

Para ser un PC tan pequeño, sorprende por la cantidad de puertos y conexiones que tiene: x2 HDMI, x3 USB 3.2, x1 USB tipo C, x2 Ethernet, x1 salida de audio, Bluetooth 5 y Wi-Fi 5. Además de todo esto, no está de más mencionar que, al contrario que otros mini PCs, este viene con Windows 11 preinstalado, así que no tendrás que instalarlo por tu cuenta ni comprar una licencia OEM para activarlo.

La promo del 11.11 de AliExpress finaliza el 19 de noviembre a las 23:59 horas, de ahí que sea mejor que si ves algún producto que te interese te hagas con él lo antes posible. En ocasiones, se agotan y no ponen más unidades a la venta, por lo que es mejor no jugársela.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.