144 Hz, hasta 2.600 nits de brillo y Google TV en este televisor TCL que tiene un gran descuento

Si quieres dar el salto a un televisor de 65 pulgadas, tienes que echar un vistazo al TCL 65Q7C, que gracias a la última oferta de Amazon pasa a tener un precio irresistible. Por sus características, esta Smart TV no solo es perfecta para ver películas y series, sino también para conectar una PS5 o Xbox Series X|S. Gracias a su tamaño y la calidad de su imagen, la experiencia es realmente impresionante.

Actualmente, el TCL 65Q7C encuentra disponible en Amazon por 899 euros, lo que supone un ahorro de 300 euros sobre su precio de venta recomendado de 1.199 euros. Si bien hay televisores mucho más baratos, este modelo está muy por encima a nivel de características. Así que, si quieres convertir tu salón en una sala de cine, no puedes dejar escapar esta oferta.

Hazte con el TCL 65Q7C al mejor precio en Amazon

Esta Smart TV lleva un panel HVA de última generación TCL

Esta Smart TV 4K UHD tiene un panel con tecnología QD-Mini LED, que destaca por mejorar la pureza y el brillo del color respecto a un panel LED tradicional. Además, es compatible con Dolby Vision y HDR, para un mayor contraste profundo y nivel de detalle tanto en las zonas claras como en las oscuras. A esto hay que sumar una frecuencia de actualización de 144 Hz.

En cuanto al sonido, la integración de Dolby Atmos y de un sistema de audio Bang & Olufsen ayuda a mejorar la inmersión sin tener que usar una barra de sonido. Por otro lado, que lleve Google TV garantiza el acceso a miles de aplicaciones, incluidas todas las de streaming: Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube y muchas más. Por último, pero no menos importante, decir que tiene cuatro puertos HDMI, un USB, una salida de audio digital óptica, una ranura CI, un puerto Ethernet, una entrada RF, Bluetooth 5.4 y Wi-Fi 5.

Ahora que está 300 euros más barato, el TCL 65Q7C es uno de los televisores más asequibles de su categoría. Si quieres renovar tu Smart TV y buscas un modelo que sea una apuesta segura a corto, medio y largo plazo, aquí lo tienes. Aprovecha esta oferta, no te arrepentirás.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.