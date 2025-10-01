150 euros de descuento en este Smart TV TCL de 55 pulgadas con HDR10 y Google TV

Los televisores de gama de entrada han mejorado mucho en los últimos años y ahora ofrecen características que antes solo estaban en los modelos de gama media y alta. Por lo tanto, no hace falta gastar una fortuna para hacerse con un Smart TV que sea completo en cuanto a funciones. Por ejemplo, puedes encontrar el TCL 55T69C por tan solo 349 euros en Amazon. Cuando no está en oferta, su precio es de 499 euros, por lo que estamos hablando de un ahorro de 150 euros.

A modo de adelanto diremos que el TCL 55T69C lleva el sistema operativo de Google, esto quiere decir que además de ofrecer acceso a miles de apps, tampoco tendrás ningún problema a la hora de disfrutar de cualquier plataforma de streaming. A todo esto, no está de más mencionar que este televisor tiene una puntuación de 4,2 estrellas sobre 5.

Hazte con el TCL 55T69C a precio de derribo en Amazon

Dimensiones del TCL 55T69C TCL

Este televisor 4K UHD de 55 pulgadas tiene un panel HVA con un alto nivel de contraste, bajo consumo energético y tecnología QLED, Esto último potencia la viveza de los colores. Además, la compatibilidad con Dolby Vision y HDR10 asegura que tanto películas como series se disfruten con un rango dinámico espectacular, donde las luces y sombras se perciben con una naturalidad sorprendente. Por lo tanto, es perfecto para ver películas y series.

Tampoco podía faltar un modo juego, que aquí se llama Game Master. Dicho modo reduce la latencia y optimiza la calidad de imagen. Y en cuanto a conectividad, aquí podríamos decir que cumple con las expectativas: tiene tres puertos HDMI, un USB, una salida de audio óptica, dos entradas RF, una ranura CI, un puerto Ethernet, Bluetooth y Wi-Fi.

Como puedes ver, además de tener un precio muy competitivo, el TCL 55T69C no está nada mal a nivel de características. Así que, si quieres cambiar tu Smart TV y tienes un presupuesto muy ajustado, sin duda, este televisor es una de las mejores opciones que hay ahora mismo por debajo de los 350 euros.

