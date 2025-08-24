Hasta 30 horas de autonomía y audio espacial personalizado: estos AirPods te sorprenderán por su precio

Los productos de Apple no suelen tener grandes descuentos, por eso cuando un dispositivo está en oferta es mejor no dejar pasar la oportunidad de comprarlo. Dicho esto, los AirPods 4 más básicos están rebajados 24 euros en Amazon, aunque no sabemos por cuánto tiempo. No hace falta decir que son un acierto, de ahí que tengan más de 4.900 valoraciones y una puntuación de 4,5 estrellas sobre 5.

Los AirPods 4 son los auriculares más baratos de Apple, con un precio de 149 euros en su web, pero si aprovechas esta oferta de Amazon serán tuyos por 125 euros (129 euros en MediaMarkt). Por cierto, estos no tienen cancelación activa de ruido. Ahora que hemos hablado del precio, es hora de echar un vistazo a sus características para ver qué ofrecen.

Hazte con los AirPods 4 por tan solo 125 euros

Estos auriculares inalámbricos tienen un diseño continuista respecto a los primeros auriculares de Apple, pero con algunas mejoras significativas que los convierten en una opción más interesante. Son algo más cortos, lo que hace que sean más cómodos y se adapten mejor al oído. El cambio más importante se encuentra en su interior, ya que incorporan el chip H2, que mejora la calidad de audio, entre otras características. También cuentan con audio espacial personalizado para una experiencia más inmersiva. Por otro lado, el aislamiento de voz ha sido mejorado notablemente para que durante una llamada te escuchen de forma más clara y nítida.

La facilidad de uso es otro de los puntos fuertes de los AirPods 4. El control por toques permite gestionar la música y las llamadas de manera intuitiva, mientras que la integración con Siri se siente más fluida. En cuanto a la conectividad, es instantánea, solo tienes que acercar los auriculares a tu iPhone y pulsar en la pantalla para emparejarlos. La autonomía tampoco está nada mal, con hasta 5 horas de reproducción continua con una carga completa y hasta 30 horas con el estuche.

Dado que la oferta puede finalizar en cualquier momento, es recomendable que los añadas a la cesta lo antes posible si finalmente decides comprarlos, no te decepcionarán. Si prefieres los AirPods 4 con cancelación activa de ruido. También puedes conseguirlos más baratos en Amazon, ya que por tiempo limitado tienen un 13 % de descuento.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.