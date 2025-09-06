Ahora entiendo por qué esta tablet está enganchando a tanta gente

El mercado de las tablets se ha diversificado mucho en los últimos años. Lo que antes era un dispositivo complementario para leer o navegar, hoy se ha convertido en una herramienta con ambiciones serias: la de sustituir al portátil, convertirse en el aliado perfecto para estudiantes o ser el dispositivo estrella para consumir contenido.

Y, aunque pocas marcas consiguen cuadrar el círculo de un diseño atractivo, potencia de gama alta y una autonomía generosa a un precio competitivo, parece que OnePlus lo está intentando seriamente. El resultado es la OnePlus Pad 2, una tablet que llega para reforzar la apuesta de la marca en un terreno dominado por gigantes.

No es una tablet barata, si visitamos la web de OnePlus podemos descubrir que tiene un precio oficial de 549 euros. La hemos visto rebajada en varias tiendas, como en Amazon a 448 euros o en PcComponentes a 385 euros. Pero la mejor oferta nos la trae AliExpress, donde podemos comprar esta tablet por 340 euros, con envío y devolución gratis y además enviada desde España para que la puedas estrenar antes de que empiecen las clases.

Una tablet que quiere hacerse un hueco entre las grandes

La OnePlus Pad 2 mantiene la línea elegante de la que fue la primera generación, pero la refina con un cuerpo metálico que transmite solidez y modernidad. Tiene solo 6,49 mm de grosor y un peso de 584 gramos, así que sorprende lo ligera y fina que resulta, teniendo en cuenta el tamaño de su pantalla. Es este equilibrio entre dimensiones y portabilidad lo que la convierte en una tablet cómoda para llevar a la oficina, a clase o de viaje. Además, su formato 7:5 optimiza la experiencia de lectura y trabajo en documentos pero sin que suponga una pérdida de atractivo al ver películas o series.

Sin duda, el panel es uno de sus mayores atractivos. Se trata de una pantalla LCD de 12,1 pulgadas con una resolución 3K que nos asegura imágenes nítidas y detalladas. Tiene una increíble tasa de refresco adaptativa que alcanza los 144 Hz, así que su fluidez se percibirá tanto en la navegación como a la hora de jugar. Su brillo máximo alcanza los 900 nits, suficiente para que la puedas usar en exteriores, e incluye tecnologías de protección ocular como el modo lectura o la reducción de luz azul.

El rendimiento es otro de los apartados donde la OnePlus Pad 2 brilla con luz propia. En su interior se encuentra el Snapdragon 8 Gen 3, que sigue siendo el procesador más potente de Qualcomm. Con él conseguimos potencia más que suficiente para un gaming exigente, edición de vídeo o multitarea intensiva. Este rendimiento se ve potenciado por sus 12 GB de RAM y sus 256 GB de almacenamiento interior, que nos aseguran una experiencia fluida y veloz con espacio de sobra para todos los documentos que quieras almacenar en ella.

También juega fuerte en autonomía al integrar una batería de 9510 mAh que nos asegura más de un día y medio de uso intensivo, una cifra que se vería incrementada a medida que descienda la intensidad del uso. Tiene una carga rápida de 67 W para cargar por completo esta batería en poco más de una hora y dos cámaras, una trasera y otra delantera, para tus videollamadas o clases online.

Es un modelo diseñado para usuarios que busquen una tablet potente y versátil, perfecta tanto para estudiantes que necesiten un dispositivo ligero pero capaz de manera aplicaciones exigentes, y también para profesionales que busquen una multitarea fluida o simplemente quien viaje mucho y quiera poder ver sus series favoritas en cualquier momento. Con ella, OnePlus nos deja claro que tiene argumentos de sobra para hacerse un hueco en el competido mercado de las tablets.

