Ahora que está en oferta es el momento perfecto para comprar el iPhone 16e

Si estabas esperando una nueva oferta para hacerte con el iPhone 16e, entonces ha llegado el momento de que compres este móvil de Apple, y más concretamente la versión de 256 GB. Este smartphone está rebajado 60 euros, y aunque no estamos hablando de un descuentazo, hay que tener en cuenta que salió a la venta en a finales de febrero de este mismo año. Para encontrarlo mucho más barato tendrán que pasar unos cuantos meses más.

Si bien el iPhone 16e (256 GB) cuesta 839 euros en la web de Apple, actualmente se puede encontrar por 779 euros Amazon y MediaMarkt. Si te gustan los móviles pequeños y compactos, este es una apuesta segura. Luego está el tema del soporte. Si te haces con este smartphone podrás disfrutar de las versiones más recientes de iOS durante muchos años.

Hazte con el iPhone 16e de 256 GB en Amazon por 60 euros menos del precio recomendado

Que sea el iPhone más barato de última generación no quiere decir que a nivel de diseño y materiales sea inferior a otros modelos más caros. Tiene aluminio en sus bordes y la parte delantera cuenta con Ceramic Shield, mientras que en la parte posterior hay vidrio. En cuanto a la pantalla, lleva un panel OLED Super Retina XDR de 6,1 pulgadas con una resolución de 2.532 por 1.170 píxeles. Tampoco podía faltar la tecnología True Tone, que se encarga de ajustar automáticamente el balance de blancos según la luz ambiental.

Con el fin de garantizar un buen rendimiento Apple se ha decantado por el chip A18, que te sorprenderá por su potencia y eficiencia. No hay aplicación ni videojuego que se le resista. Y, pasando a la capacidad de almacenamiento, tiene 256 GB no ampliables. Si en algún momento necesitas más espacio siempre puedes hacer una copia de seguridad de tus fotos y vídeos en iCloud u ordenador.

A la hora de hacer fotos no decepciona, aunque solo tenga una cámara trasera de 48 megapíxeles. Captura imágenes con un nivel de detalle muy alto y permite un zoom digital de hasta x10. En el frontal hay una cámara de 12 megapíxeles. Y si sueles grabar vídeos, podrás hacerlo en hasta 4K a 60 fotogramas por segundo con HDR. Por último, decir que soporta carga rápida, permitiéndote cargar hasta un 50 % en tan solo 30 minutos.

Llegados a este punto, no podemos hacer otra cosa que recomendar el iPhone 16e. Así que, no lo dudes más y hazte con el tuyo antes de que se agote o finalice la oferta, no te arrepentirás. En el momento de escribir estas líneas hay unidades disponibles en color negro y blanco.

