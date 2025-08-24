AliExpress rebaja el smartwatch que te acompaña en la oficina, en la montaña y en la piscina

El mercado de los relojes inteligentes no deja de crecer, y es inevitable que con él también crezcan las expectativas de los usuarios. Hoy en día ya no basta con recibir notificaciones o contar los pasos que damos. También buscamos pantallas de alta calidad, una buena precisión en las métricas de salud y deporte, buena autonomía y un diseño atractivo.

En este escenario, asoma el OnePlus Watch 3, un dispositivo que combina la tradición de la marca en términos de rendimiento, con un diseño premium y especificaciones ambiciosas. La mejor noticia es que ahora lo podemos comprar rebajado en AliExpress, donde se queda a 161 euros. Bajará a este precio al introducir el cupón A4AESBS25, que podemos utilizar en todos estos artículos. En la propia web de OnePlus hemos podido comprobar que este reloj tiene un precio oficial de 349 euros, así que hablamos de ahorrarnos 188 euros.

Y este no es el único cupón que podemos utilizar en esta campaña de AliExpress. En función del importe final de tu cesta, podrás elegir de entre estos cupones el que suponga un mayor ahorro para ti:

A4AESBS100 : 100 euros de descuento por compras superiores a 500 euros

: 100 euros de descuento por compras superiores a 500 euros A4AESBS60 : 60 euros de descuento por compras superiores a 429 euros

: 60 euros de descuento por compras superiores a 429 euros A4AESBS55 : 55 euros de descuento por compras superiores a 349 euros

: 55 euros de descuento por compras superiores a 349 euros A4AESBS45 : 45 euros de descuento por compras superiores a 269 euros

: 45 euros de descuento por compras superiores a 269 euros A4AESBS35 : 35 euros de descuento por compras superiores a 199 euros

: 35 euros de descuento por compras superiores a 199 euros A4AESBS25 : 25 euros de descuento por compras superiores a 139 euros

: 25 euros de descuento por compras superiores a 139 euros A4AESBS15 : 15 euros de descuento por compras superiores a 99 euros

: 15 euros de descuento por compras superiores a 99 euros A4AESBS10 : 10 euros de descuento por compras superiores a 69 euros

: 10 euros de descuento por compras superiores a 69 euros A4AESBS05 : 5 euros de descuento por compras superiores a 30 euros

: 5 euros de descuento por compras superiores a 30 euros A4AESBS03 : 3 euros de descuento por compras superiores a 15 euros

: 3 euros de descuento por compras superiores a 15 euros A4AESBS02: 2 euros de descuento por compras superiores a 10 euros

OnePlus Watch 3: un smartwatch premium por menos de lo que imaginas

Parece que el OnePlus Watch 3 se ha diseñado pensando en ofrecer un aspecto sofisticado pero sin sacrificar comodidad. Su caja de 46 mm está fabricada en acero inoxidable, lo que le da ese aire robusto y elegante. Y, aunque lo verás a este precio en color negro, las correas son intercambiables para que puedas cambiar de estilo siempre que te apetezca. Al tener certificación IP68 se presenta como un reloj resistente al agua y al polvo, de los que están hechos para durar.

Más allá de su diseño, otro de sus grandes atractivos está en su pantalla AMOLED de 1,50 pulgadas. El panel ofrece una resolución de 466 x 466 píxeles. Su brillo alcanza los 2200 nits para que lo puedas ver con claridad y nitidez incluso bajo la luz del sol, y su modo Always On Display te permitirá consultar la hora y las métricas principales sin necesidad de encender la pantalla.

El OnePlus Watch 3 cuenta con un procesador Snapdragon W5 que viene acompañado de 2 GB de RAM y de 32 GB de almacenamiento. Esta combinación nos asegura una respuesta rápida y fluida en la interfaz, así como espacio más que suficiente para tu música y para las apps que necesites.

A sabiendas de que el enfoque deportivo es uno de los pilares del OnePlus Watch 3, este reloj viene con más de 100 modos de entrenamiento que te darán un seguimiento detallado de métricas como el ritmo, la distancia, las calorías quemadas, el nivel de oxígeno en sangre, la calidad de tu sueño... Y, por supuesto, incorpora GPS multibanda para brindarte una mayor precisión tanto en rutas urbanas como en entornos montañosos.

Y no creas que es uno de esos relojes que tendrás que cargar cada noche. Con un uso normal, este OnePlus ofrece 5 días de autonomía. Es una cifra que se reducirá a tres con lo que llaman un uso intensivo, y que podría extenderse hasta 16 en el modo ahorro de energía.

Al estar basado en Wear OS, ofrece un amplio abanico de funciones inteligentes, desde las notificaciones interactivas hasta la integración con Google Assistant. Sin duda, un smartwatch completo y equilibrado que es lo suficientemente elegante como para usarlo en cualquier situación y, a la vez, lo bastante robusto como para acompañarte hasta en los entrenamientos más exigentes.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.