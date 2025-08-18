Así es la PS5 que apuesta por lo digital, cabe mejor en tu salón y tiene un descuento irresistible

Llevaba días con una cuenta atrás personal, esperando el comienzo de esta campaña de AliExpress, porque sabía que en ella íbamos a poder encontrar muchos de los artículos más buscados rebajados. Desde luego, no está defraudando, y viene a demostrar que es un momento perfecto para cambiar de móvil, estrenar tablet o comprarnos esa consola que llevamos tiempo mereciendo pero por la que nunca nos atrevemos a decantarnos.

El hecho de mencionar las consolas no es casualidad, ya que además de la nueva Nintendo Switch 2, también podemos encontrar a muy buen precio la PS5 Slim Digital, la consola ideal para quienes preferimos el catálogo de Sony y ya hace tiempo que hemos apartado los juegos físicos para dar más cabida a los digitales. Esta versión, una de las más demandadas actualmente, se queda a 371,99 euros al utilizar el cupón A4AESBS60 en el momento de hacer nuestra compra. Y, por si decides bucear tú mismo en esta campaña, te dejo aquí otros cupones que también podrán servirte:

A4AESBS100 : 100 euros de descuento por compras superiores a 500 euros

: 100 euros de descuento por compras superiores a 500 euros A4AESBS60 : 60 euros de descuento por compras superiores a 429 euros

: 60 euros de descuento por compras superiores a 429 euros A4AESBS55 : 55 euros de descuento por compras superiores a 349 euros

: 55 euros de descuento por compras superiores a 349 euros A4AESBS45 : 45 euros de descuento por compras superiores a 269 euros

: 45 euros de descuento por compras superiores a 269 euros A4AESBS35 : 35 euros de descuento por compras superiores a 199 euros

: 35 euros de descuento por compras superiores a 199 euros A4AESBS25 : 25 euros de descuento por compras superiores a 139 euros

: 25 euros de descuento por compras superiores a 139 euros A4AESBS15 : 15 euros de descuento por compras superiores a 99 euros

: 15 euros de descuento por compras superiores a 99 euros A4AESBS10 : 10 euros de descuento por compras superiores a 69 euros

: 10 euros de descuento por compras superiores a 69 euros A4AESBS05 : 5 euros de descuento por compras superiores a 30 euros

: 5 euros de descuento por compras superiores a 30 euros A4AESBS03 : 3 euros de descuento por compras superiores a 15 euros

: 3 euros de descuento por compras superiores a 15 euros A4AESBS02: 2 euros de descuento por compras superiores a 10 euros

Ten en cuenta que esta versión de PlayStation tiene un precio oficial de 499,99 euros, y es algo que puedes comprobar en la web de Sony. Este es el mismo precio que verás en El Corte Inglés, mientras que en Amazon baja hasta los 460 euros. La diferencia de precio entre estas tiendas y AliExpress es abismal, ya que hablamos de ahorrarnos 128 euros en la compra de esta consola, que además envían desde España y con envío y devolución gratis, que siempre se agradece.

La oportunidad que esperabas para comprar la PS5

El cambio más evidente en esta PlayStation 5 respecto a la versión original está en su diseño. En esta Slim, Sony ha conseguido reducir el volumen en torno a un 30%, además de rebajar su peso. Es algo que personalmente agradezco porque cuando esta consola salió a la venta, en aquel momento en el que era prácticamente imposible conseguirla, me pareció demasiado armatroste, lo que también suponía que iba a ser más difícil de acomodar en el salón. Ahora sí, tenemos una consola más fácil de integrar junto a la tele, y sin perder esa estética futurista que caracteriza a esta última generación.

El objetivo de esta consola es muy claro: ofrecer la misma potencia en un cuerpo más compacto. De ahí que siga integrando el mismo procesador que la original, capaz de ofrecer juegos con una resolución 4K y hasta 120 fps en todos los títulos que sean compatibles. También es compatible con la tecnología Ray Tracing para que la iluminación sea lo más realista posible y poder sincronizar la frecuencia de imagen con la de aquellos televisores que sean compatibles.

Pero no solo hablamos de cambios estéticos. La PS5 Slim Digital incluye ahora un SSD de 1 TB frente a los 825 GB de la primera generación. Esto se traduce en más espacio para guardar juegos, un factor clave teniendo en cuenta que hablamos de la versión sin lector de discos. Eso sí, el SSD sigue manteniendo esa tecnología de lectura ultrarrápida que le permitirá cargar juegos en cuestión de segundos.

Este pack viene con el mando DualSense incluido para que la puedas estrenar en cuanto la recibas. Es un modelo que ofrece retroalimentación háptica y gatillos adaptativos, algo que ayuda a que te sumerjas todavía más en la historia, consiguiendo que cada partida parezca más real. Es ni más ni menos que la evolución natural de la consola más exitosa de esta generación, y ahora tiene un precio que ya le hubiera gustado conseguir a más de uno hace solo unos meses.

