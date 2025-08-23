AliExpress rebaja el smartwatch que une entrenamiento, salud y bienestar mental

En un mercado saturado de relojes inteligentes que se centran en contar pasos, medir pulsaciones o registrar entrenamientos, hay propuestas que van más allá. Porque la tecnología, cuando se diseña con un enfoque humano, no solo nos tiene que ayudar a mejorar nuestro rendimiento físico, también a alcanzar un mayor bienestar en términos generales.

El Amazfit Balance es un buen ejemplo de ello. Se trata de un smartwatch que combina un diseño premium y funciones deportivas avanzadas con herramientas destinadas a cuidar la mente, la recuperación y la calidad del descanso. Forma parte de esta campaña de AliExpress de la que llevo hablándote toda la semana. Eso significa que nos permite utilizar el cupón A4AESBS15 para comprar este reloj por 128,99 euros. Teniendo en cuenta que este modelo tiene un precio oficial de 249 euros, y que esto es algo que hemos podido comprobar en la web de Amazfit, hablamos de ahorrarnos 120 euros, que se notan.

Es una buena muestra de que AliExpress se está tomando muy en serio esta Vuelta al Cole, de ahí que proponga descuentos tan bestias en muchos de sus productos más buscados. De hecho, a muchos de los precios que verás les podrás sumar un descuento extra aplicando alguno de estos cupones, en función de lo que cuesta tu cesta:

El Amazfit balance es una de las propuestas más equilibradas de su rango

Siguiendo su línea, Amazfit ha conseguido un diseño sobrio y sofisticado en este modelo Balance. Su caja de 46 mm de diámetro ha sido fabricada en una aleación de aluminio que ofrece resistencia y ligereza a la vez. De hecho pesa solo 35 gramos sin la correa, así que ni siquiera te darás cuenta de que lo llevas puesto.

Cuenta con una pantalla AMOLED de 1,5" que, sin lugar a dudas, es uno de sus grandes atractivos. Este panel ofrece una resolución de 480 x 480 píxeles y un buen nivel de brillo que nos garantiza una buena visibilidad incluso bajo la luz solar directa. Es interesante decir que incorpora la función Always On Display, que nos permite consultar la hora y las notificaciones recibidas sin necesidad de activar la pantalla.

Este no es un reloj que se limite a medir pasos o calorías. Su verdadero valor está en su GPS de doble banda cuyo posicionamiento funciona a través de seis sistemas satelitales. Con él disfrutaremos de una precisión superior, incluso en entornos urbanos que parezcan complejos o en rutas de montaña que parece que estemos descubriendo nosotros.

Entre sus funciones principales destacan sus más de 150 modos deportivos, con detección automática de 8 de las actividades más habituales, su sensor avanzado capaz de medir la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno o el estrés, las mediciones de composición corporal y su compatibilidad con apps de entrenamiento como Adidas Running o Strava mediante la app Zepp, que está disponible para iOS y Android.

Pero si antes te decía que este reloj tiene en cuenta el bienestar integral es porque ofrece métricas de recuperación física y mental, lo que te ayudará a equilibrar la carga de entrenamientos con la necesidad de descanso. Incluye un sistema de evaluación del sueño que analiza todas sus fases e incluso la calidad de la respiración nocturna. Todo esto con 14 días de autonomía y con un diseño versátil que te permitirá llevarlo en cualquier momento del día y prácticamente en cualquier situación.

