Amazon baja 102 euros el precio de este móvil Samsung y lo convierte en una ganga

No hace decir que Samsung es sinónimo de calidad, de ahí que sea el fabricante de móviles Android que más dispositivos vende. Dicho esto, si estás pensando en cambiar de móvil y no logras decidirte después de tanto buscar, te recomendamos echar un vistazo al Samsung Galaxy A36 5G, que tiene un 23 % de descuento en Amazon. Es un smartphone que no está nada mal y ahora puede ser tuyo por menos de lo que piensas.

Aunque su precio oficial es de 449 euros, ahora mismo lo puedes conseguir en Amazon por 346,28 euros (359,20 euros en MediaMarkt). Por todo lo que ofrece: pantalla de gran tamaño, buen rendimiento, cámaras decentes y batería para todo el día, es una de las mejores que hay ahora mismo por debajo de los 350 euros. A la hora de comprarlo puedes elegir entra varios colores.

Ahorra 102,72 euros comprando el Samsung Galaxy A36 5G en Amazon

El Samsung Galaxy A36 5G es de esos móviles que te hacen pensar: ¿Por qué pagar más por algo parecido?. Y es que este modelo cuenta con todo lo necesario para satisfacer las necesidades de la mayoría de los usuarios. Para empezar, su diseño minimalista con marcos delgados hace que no pase desapercibido, y cuando enciendes la pantalla la sorpresa es mayúscula, para bien. El panel Super AMOLED de 6,7 pulgadas, Full HD+, con 120 Hz y un brillo que alcanza los 1.900 nits, se ve increíble, incluso bajo la luz del sol.

Por dentro tampoco se queda corto. Lleva un Snapdragon 6 Gen 3, que rinde genial tanto para el día a día como para echarte unas partidas a tus videojuegos favoritos. Además, cuenta con 6 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, así que espacio no te va a faltar. Y si eres de los que no paran de hacer fotos, su triple cámara trasera te va a gustar: principal de 50 megapíxeles, ultra gran angular de 8 megapíxeles y macro de 5 megapíxeles. ¿Grabación de vídeo? Soporta hasta 4K a 30 fotogramas por segundo.

La batería tampoco decepciona: 5.000 mAh para aguantar todo el día, y si necesitas cargarlo, admite carga rápida de 45 vatios. También incluye NFC para pagar con el móvil y viene con Android 15, con actualización asegurada a Android 16, así que podrás disfrutar de la versión más reciente del sistema operativo de Google.

Aunque hay otros móviles que cuestan más o menos lo mismo que el Samsung Galaxy A36 5G, este smartphone de Samsung es una opción muy interesante, por eso te recomendamos que no dejes pasar esta oportunidad. Por cierto, el modelo de 128 GB también está en oferta y cuesta 322 euros.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.