Amazon sorprende tirando el precio del Pixel 9a, el gama media con alma de flagship más recomendado de 2025

Ya no hace faltar gastar más de mil euros en un móvil para disfrutar de funciones avanzadas y un rendimiento impecable. Dentro de la gama media nos encontramos con modelos que son auténticas joyas, y uno de ellos es este Google Pixel 9a. Más allá de ser nuestro favorito por todo lo que ofrece, ahora es todavía más recomendable con el descuento que tiene, pues está a precio mínimo histórico.

Este teléfono de Google lo tiene todo para arrasar en ventas, y más ahora que tiene un descuento total de 120 euros para que podamos llevárnoslo por unos ajustados 429 euros en Amazon, dejando así atrás su precio recomendado de 549 euros. Igualmente, si lo prefieres, en MediaMarkt también está disponible con la misma rebaja, la cual probablemente no dure demasiado.

Compra el Google Pixel 9a a precio mínimo histórico

Si tuviésemos que quedarnos con un solo móvil de gama media de todos los que se han lanzado este 2025, tenemos claro que sería el Google Pixel 9a por todo lo que ofrece. Este modelo cuenta con un diseño moderno y compacto que está muy bien construido al utilizar tanto aluminio como plástico, además de que presenta un cambio notable con respecto a la anterior generación: deja atrás la icónica Camera Bar para apostar por un módulo de cámaras más discreto, el cual apenas sobresale de la trasera.

Otro de esos apartados en los que Google siempre hace un buen trabajo es en el visual, y aquí nos lo vuelve a demostrar al montar una pantalla OLED de 6,3 pulgadas. Esta nos brinda una resolución Full HD+, una tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de 2.700 nits que marca la diferencia al usarlo en exteriores. Y para rematar, con el fin de hacerla más resistente, dispone de una protección Gorilla Glass 3.

Pero lo que más nos ha gustado de este terminal al tenerlo en las manos es la experiencia de uso, ya que su software es impecable. Actualmente, funciona bajo un sistema operativo Android 16 en su versión más pura, lo que nos garantiza acceso a las últimas novedades, una interfaz más fluida y numerosas funciones de inteligencia artificial de la mano de Google Gemini.

Seguido de esto ría el apartado fotográfico, pues no tiene nada que envidiar a otros modelos de gama alta. Aquí nos encontramos una doble cámara trasera a la que le dan forma un sensor principal de 48 MP y un ultra gran angular de 13 MP. Con ambas podemos hacer fotos muy vivas gracias a un rango dinámico sobresaliente y grabar vídeo en 4K, mientras que su cámara frontal de 12 MP también hace un gran trabajo.

El encargado de mover todo es un procesador Google Tensor G4, el mismo que utilizan los Google Pixel 9, siendo más que suficiente para la gran mayoría de tareas cotidianas. Eso sí, dependiendo de la aplicación o juego, a veces da la sensación de que su potencia se queda algo corta. A esto debemos sumarle que se acompaña de una RAM de 8 GB, un almacenamiento de 128 GB y una batería de 5.100 mAh que por fin nos deja satisfechos al asegurarnos más de un día de uso intenso. En resumen, el gran equilibrio de este smartphone es lo que lo hace tan bueno.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.