El Xiaomi 15 es uno de los gama alta compactos más completos del año y está casi a mitad de precio

Las marcas de teléfonos están dejando cada vez más de lado el formato compacto. Cada vez hay menos modelos que quepan en la palma de la mano, ya que la mayoría apuestan por pantallas grandes. Aun así, dentro de los pocos compactos que quedan, tenemos claro que el Xiaomi 15 es de las mejores opciones que puedes comprar, especialmente ahora que está disponible con un descuento brutal.

Mucho ojo con la impresionante rebaja que tiene esta pequeña bestia de Xiaomi. Y es que, a pesar de salir a la venta por un precio recomendado de 1.099 euros en esta versión, ahora nos lo encontramos con un descuentazo de 550 euros que lo deja por apenas unos 629,99 euros en Amazon. Aunque no es el único sitio en el que está tan barato, pues en MediaMarkt y en la propia tienda oficial de la marca está vendiéndose al mismo precio.

Compra el Xiaomi 15 a precio mínimo con esta rebaja anticipada al Black Friday

De todos los smartphones de gama alta que nos ha dejado este 2025, el Xiaomi 15 es una de las mejores opciones si te gustan los modelos compactos. Si empezamos hablando sobre su diseño, viene con pequeñas mejoras con respecto a su predecesor, pues ahora nos encontramos un marco de aluminio microcurvado que mejora notablemente el agarre, una trasera de vidrio y un módulo de cámara en 'forma de volcán' que sobresale lo justo del chasis. Lo que sí vuelve a repetir es una certificación IP68.

Otro apartado muy atractivo de este terminal es el visual, donde Xiaomi nos conquista al montar una pantalla CrystalRes AMOLED de 6,36 pulgadas con un microbisel que llega a brindarnos una resolución 1,5K (2.670 x 1.200 px), una tasa de refresco adaptativa de 120 Hz y un brillo máximo de 3.200 nits que juega un papel fundamental al utilizarlo en exteriores. Además, nos asegura unos colores muy vivos, compatibilidad con los principales formatos de alto rango dinámico (incluyendo Dolby Vision) y está protegida con Longjing Glass.

Y mucho ojo también con su sistema de cámaras. Es importante mencionar que estamos ante el hermano pequeño del Xiaomi 15 Ultra, que es el móvil con mejor cámara que podemos encontrar hoy por hoy. Aunque no sean iguales, tienen ciertas similitudes como su colaboración con Leica en su triple cámara trasera, la cual está formada por un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 50 MP y un teleobjetivo de 50 MP para hacer fotos con una calidad profesional o grabar vídeos hasta en 8K. Mientras que si lo giramos, en la parte superior de la pantalla tenemos una cámara frontal de 32 MP que es sobresaliente.

Si hablamos de rendimiento, basta con decir que en su interior lleva instalado un procesador Snapdragon 8 Elite para darse cuenta de que estamos frente a una bestia en términos de potencia. Puede con todo, y más teniendo en cuenta que el resto de la configuración la completan una memoria RAM de 12 GB y un almacenamiento de 512 GB que no se te quedará corto. A lo que debemos añadirle que es compatible con HyperAI y se puede actualizar a la nueva capa de personalización HyperOS 3 que está basada en Android 16.

No hay mejor manera de rematar esta maravillosa creación que con un apartado de autonomía que esté a la altura. Gracias a la batería de 5.240 mAh que lleva incorporada en su interior, es capaz de aguantar hasta dos días de uso moderado y, al mismo tiempo, admite una carga rápida por cable de 90 W e inalámbrica de 50 W para reducir a lo grande los tiempos de espera hasta obtener el 100% de batería. Este móvil de Xiaomi es una apuesta más que segura y, por el precio que tiene ahora, uno de los mejores chollos que puedes encontrar de cara al Black Friday.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.