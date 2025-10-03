Amazon tira el precio de este móvil Xiaomi que destaca por su autonomía, cámara de 108 MP y conectividad 5G

Dentro de la gama media nos encontramos con móviles que son joyas, los cuales nos demuestran que no hace falta gastar de más para simplemente disfrutar de un buen rendimiento en el día a día. Este Xiaomi Redmi Note 14 5G es una gran demostración de ello, sobre todo si lo cazas con descuento como ahora, ya que sale casi a precio de gama de entrada.

Este smartphone de Xiaomi salió a principios de año por un precio recomendado de 299,99 euros, y desde entonces se ha establecido como una de las opciones más interesantes de la gama media económica. Por eso mismo, cada vez que tiene rebaja, es una buena oportunidad para hacerse con él.

Y ahora, gracias a una oferta flash, podemos ahorrar casi 100 euros con su compra y añadirlo a nuestra cesta de la compra por unos 205 euros en Amazon. Mientras tanto, en otros comercios como MediaMarkt, PcComponentes o la propia tienda oficial de la marca está disponible por unos 229 euros.

Compra el Xiaomi Redmi Note 14 5G a uno de sus precios más bajos

Ya hemos hablado de este Xiaomi Redmi Note 14 5G en más de una ocasión, pues se trata de uno de los mejores móviles de gama media que la marca ha lanzado a la venta este año en relación calidad-precio. Es un terminal con un diseño renovado que es más elegante y robusto. Este no pasa desapercibido al venir con un módulo de cámara que puede recordarnos a un teléfono de Apple, además de al seleccionarlo en color negro tenemos una trasera de plástico con un acabado brillante, unos laterales curvos que facilitan el agarre y una certificación IP64.

Ver contenido multimedia con él es una delicia, ya que monta una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas que si por algo destaca es por ofrecernos una resolución de 2.400 x 1.080 píxeles, una tasa de refresco de hasta 120 Hz y un brillo máximo de 2.100 nits que asegura una buena experiencia de uso en exteriores, incluso si hace un día muy soleado, y compatibilidad con HDR10+. Asimismo, para confirmar su solidez, el panel viene protegido con Gorilla Glass 5.

Por otro lado, está preparado más que de sobra para aguantar el ritmo del día a día. En el interior incorpora una batería con 5.110 mAh de capacidad para aguantar un día completo de uso exigentes. Igualmente, con un uso más moderado, puede llegar a brindarnos casi dos días de autonomía (obviamente con un uso más moderado y teniéndolo conectado a la red Wi-Fi de casa). Y como extra, admite una carga rápida de 45 W que ha aumentado con respecto a la anterior generación.

En cuanto a potencia, está impulsado por el procesador MediaTek Dimensity 7025-Ultra, que nos promete un rendimiento fluido en tareas típicas, una buena eficiencia energética y conectividad 5G. En esta versión trabaja de la mano de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Y para rematar funciona bajo un sistema HyperOS basado en Android 14 que es bastante personalizable y ya se puede actualizar a una versión más reciente, aunque con la única pega de que trae bastante bloatware.

Donde también tenemos una pequeña mejora es en el apartado de fotografía. Y es que este modelo monta una triple cámara trasera donde sobresale un sensor principal de 108 MP, que es el más versátil de todos y dispone de un zoom digital de 3x para obtener resultados nítidos. Este se acompaña de un ultra gran angular de 8 MP y una lente macro de 2 MP que pasan algo más desapercibidos, mientras que su cámara frontal de 20 MP cumple cuando se usa en entornos con buena iluminación.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.