Cae a precio mínimo este móvil Motorola de gama media con cámara de 50 MP y una batería que aguanta 2 días

Si tuviese que recomendar un móvil de gama media por menos de 250 euros, el Motorola moto g56 sería sin duda una de mis primeras opciones por lo equilibrado y fiable que es en el día a día, algo que nos demostró cuando realizamos su análisis. Y para darnos más motivos, ahora tiene una rebaja que lo deja aún más accesible.

Este gama media de Motorola tiene un precio recomendado de 249 euros y salió a la venta a finales del mes de mayo, aunque es cierto que ha tardado en llegar a los principales comercios como Amazon. Pero ahora, además de estar disponible, nos lo hemos encontrado con una oferta flash que nos permite ahorrar unos 20 euros con su compra, quedándose así por un precio final de 229 euros.

Compra el teléfono Motorola moto g56 a mejor precio

Motorola moto g56 Motorola

El Motorola moto G56 es de otro de esos teléfonos que ha llegado este año para seguir subiendo aumentando la competencia en la gama media y, tras haberlo tenido en nuestras manos, nos ha dejado con unas sensaciones igual de buenas que otros modelos mucho más caros.

A simple vista, sigue transmitiendo mucha personalidad, ya que mantiene un diseño muy parecido al de generaciones anteriores. Pero sobre todo destaca su trasera, pues, aunque está fabricada en plástico, se siente de muy buena calidad y tiene un acabado que imita el cuero vegano, además de que la marca continúa colaborando con Pantone para ofrecernos colores tan atractivos como este verde azulado y dispone de una certificación IP68/IP69.

En cuanto a rendimiento, el motor pensante de este modelo es un procesador MediaTek Dimensity 7060 que, sin destacar por su potencia, cumple con lo que se espera de él. En otras palabras, es suficiente para la gran mayoría de tareas básicas del día a día. Este se acompaña de una memoria RAM de 8 GB que se puede expandir de manera virtual para mejorar más la multitarea y un almacenamiento de 256 GB.

Por otro lado, nos encontramos como de costumbre con un software maravilloso. Y es que llega funcionando bajo una capa de personalización de Motorola que está basada en Android 15 y apenas hace cambios para que disfrutemos de la experiencia más pura. Tan solo añade funciones que son útiles de verdad y no ensucia la interfaz con bloatware como hacen otras marcas.

Si hablamos del apartado fotográfico, sorprende por tener una doble cámara trasera en la que los protagonistas son un sensor principal de 50 MP y un ultra gran angular de 8 MP. Los resultados con el primero son muy buenos, mientras que el segundo deja mucho que desear. Igualmente, para compensar esto último, viene con una cámara frontal de 32 megapíxeles con tecnología Quad Pixel que asegura un buen nivel de detalle y un tratamiento bastante natural de la piel, algo que notarás a la hora de hacer selfies.

El apartado visual no es está mal, pero es cierto que dentro de esta gama hemos visto paneles OLED que aportan unos colores más vivos y mayor claridad. De todas formas, cumple al traer montada una pantalla LCD de 6,72 pulgadas que nos brinda una resolución Full HD+, una tasa de refresco de hasta 120 Hz y un brillo máximo de 1000 nits. A lo que debemos sumarle una protección Gorilla Glass 7i.

Para rematar, tenemos un apartado de autonomía que supera las expectativas. Gracias a la batería de 5.200 mAh que lleva instalada y a la eficiencia del procesador, es capaz de aguantar dos días de uso sin demasiados problemas. Sin olvidarnos de que admite una carga rápida de 30W que pasa algo más desapercibida, pero reduce el tiempo de espera y es lo que importa.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.