El iPhone Air ya sale más barato: el móvil ultrafino que cabe en cualquier bolsillo con potencia y cámara brutal

No es nada habitual encontrarse con un dispositivo recién salido del horno de Apple con descuento. A diferencia de otras marcas, aquí nos olvidamos por completo de que haya algo como una oferta de lanzamiento. Lo normal es tener que esperar varias semanas (o incluso meses) para ver aunque sea una pequeña bajada de precio. Sin embargo, esta vez la cosa ha cambiado: el nuevo iPhone Air lleva tan solo unos días en el mercado y ya se puede conseguir más barato. Eso sí, mi consejo es que no te lo pienses demasiado, porque lo más probable es que pronto vuelva a subir de precio.

Este novedoso teléfono de Apple ha llamado la atención a todo el público y en su versión más básica está disponible desde unos 1.219 euros. O bueno, mejor dicho, estaba hasta este momento, ya que si te das prisa puedes aprovechar un descuento de 50 euros que nos permite añadirlo a nuestra cesta de la compra por unos 1.169 euros en Amazon, mientras que en el resto de comercios como MediaMarkt, PcComponentes o El Corte Inglés se mantiene intacto sin rebaja.

Compra el novedoso iPhone Air más barato

El novedoso iPhone Air no es solo un móvil de nueva gama más dentro del catálogo de Apple, es un paso adelante en diseño y tecnología. En otras palabras, podemos decir que ha sido el encargado de abrir las puertas a todo lo nuevo que viene por delante y, sin lugar a dudas, ha sido el lanzamiento más llamativo de todos.

Todo esto se debe a que es el iPhone más delgado que se ha lanzado hasta la fecha, pues apenas tiene un grosor de 5,6 mm. Además, cuenta con una construcción en titanio, un alargado módulo de cámara en forma de cápsula situado en horizontal que sobresale ligeramente del chasis y una trasera de vidrio con acabado mate que, al igual que el panel principal, está protegida con Ceramic Shield.

Con respecto a la pantalla, no exageramos si decimos que es de lo más top que puedes encontrar ahora mismo en un smartphone. Y es que viene con una pantalla Super Retina XDR de 6,5 pulgadas que nos ofrece una resolución de 2.736 x 1.260 píxeles, una tasa de refresco de hasta 120 Hz gracias a la tecnología ProMotion y un brillo que alcanza un pico máximo de 3.000 nits que, junto a una capa antirreflejos mejorada, hace que sea vea de lujo en exteriores. Heredando al mismo tiempo otras características típicas de modelo anteriores como una tecnología TrueTone, Dynamic Island y una amplia gama cromática (P3).

Por otro lado, como era de esperar, a nivel de rendimiento juega en otra liga gracias al chip A19 Pro que lleva incorporado, ya que es el procesador más potente que Apple ha creado hasta el momento y nos permite sacarle más partido a las diferentes funciones que han llegado de la mano de Apple Intelligence. Este se complementa en su versión más básica con una memoria RAM de 12 GB y un almacenamiento de 256 GB, y obviamente llega funcionando con el sistema operativo iOS 26 que está dando mucho que hablar por su diseño Liquid Glass.

Otro apartado clave es el de fotografía y vídeo. Apple nos ha vuelto a demostrar al igual que con el iPhone 16e que con un único sensor podemos hacer maravillas, puesto que monta un sensor principal Fusion de 48 MP muy versátil para cualquier tipo de toma y en cualquier tipo de circunstancia. Mientras que en la pantalla tenemos una cámara frontal Center Stage de 18 MP que es ideal para selfies al brindarnos más campo de visión, mejor estabilización y una mayor alta resolución que en la generación anterior.

Partiendo de la base de que es un smartphone ultrafino, nos queda resolver las dudas que pueden aparecer sobre su autonomía. Aquí todos los focos alumbran a una batería de 3.149 mAh que, como era de esperar, no tiene una capacidad enorme, pero aun así es capaz de ofrecernos hasta 27 horas de reproducción de vídeo. Vamos, que llega a aguantar un día completo de uso, aunque si le exigimos mucho la cosa puede cambiar. Nada que no se pueda solucionar con la nueva batería MagSafe ultradelgada.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.