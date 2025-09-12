Los auriculares OPPO más populares bajan a precio de ganga: ANC y resistencia al agua por menos de 30 euros

Para muchos, los auriculares se han convertido en un accesorio indispensable en nuestro día a día. Los llevamos en el transporte público, en el gimnasio o cuando salimos a dar un paseo con el objetivo de cumplir con nuestros pasos diarios. Pero no todos los auriculares están pensados para resistir nuestro ritmo, y muchos de los que sí lo están tienen un precio que no nos gusta nada.

Por eso hoy te voy a hablar de un modelo muy asequible que no se va a quedar corto en nada. Evidentemente, se nota la diferencia con respecto a modelos que superan los 300 euros de precio de salida, pero aun así los OPPO Enco Air4 serán más que suficientes para la inmensa mayoría de usuarios.

Según hemos podido comprobar en la propia web de OPPO, este modelo tiene un precio oficial de 69 euros. Ahora mismo, tanto en El Corte Inglés como en MediaMarkt están rebajados a 49,90 euros, mientras que en Amazon cuestan 44,90 euros. De nuevo, la mejor oferta la tenemos en AliExpress, donde podemos comprar estos auriculares por 27,99 euros. Esta vez es un 59% de descuento, un porcentaje muy difícil de alcanzar en este tipo de artículos. Además, los envían desde España para que los puedas estrenar en un par de días, y tienen envío y devolución gratis para que tengas la máxima tranquilidad a la hora de hacer tu compra.

OPPO Enco Air4: la mejor opción por debajo de los 30 euros

No cabe duda de que OPPO ha apostado por un diseño sencillo pero práctico a la hora de pensar en estos auriculares. Tienen un estuche compacto con la bisagra reforzada y hecho con materiales resistentes a caídas, algo que agradecerás cuando lo veas estrellarse contra el suelo. Son unos auriculares muy ligeros y que se ajustan bien al oído, pensados para que los puedas utilizar durante horas sin sentir incomodidad. Además, al contar con certificación IP55, aguantan sudor, lluvia ligera y polvo, así que los podrás llevar a entrenar, tanto al aire libre como en el gimnasio.

El corazón de estos auriculares están en sus drivers dinámicos de 12,4 mm cuyo diafragma está recubierto de titanio. Esto significa que ofrecen bajos profundos, unos agudos nítidos y unos medios limpios, que agradecerás tanto a la hora de escuchar música como podcasts. A través de su aplicación podrás elegir entre tres modos de sonido, el que más se adapte a lo que estés escuchando a tus gustos personales.

Conociendo su precio, llama bastante la atención que integren cancelación activa de ruido de hasta 32 dB. Es suficiente para eliminar gran parte del murmullo de conversaciones ajenas, el ruido del transporte público o las distracciones de la oficina. Y sí, también cuentan con un modo transparencia que dejará pasar las voces y los sonidos externos. Gracias a este modo, podrás tener una conversación sin necesidad de quitarte los auriculares o caminar por la calle sin aislarte por completo.

A la hora de escoger auriculares inalámbricos es importante tener en cuenta la batería que ofrecen. En el caso de los OPPO Enco Air4 hablamos de 12 horas de reproducción ininterrumpida que se transformarán en 43 horas de escucha total si aprovechamos al máximo la energía de su estuche de carga. Esto significa que podrás pasarte la semana escuchando música, viendo series o atendiendo llamadas sin necesidad de recurrir al cargador.

Para atender esas llamadas agradecerás sus micrófonos duales con reducción de ruido por IA, que ayudará a que tu voz se escuche limpia, incluso en ambientes con viento o tráfico. Ya ves que por menos de 30 euros no se les puede pedir más. Ofrecen ese equilibrio entre calidad, batería y precio que muchos buscamos y con esta oferta resulta muy difícil resistirse.

