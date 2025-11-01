Barato y perfecto para estudiantes: este portátil ASUS es una ganga por menos de 230 euros

Los Chromebooks son una alternativa muy interesante a los portátiles con Windows 11, además suelen ser más económicos. Esto es posible a que muchos tienen menos RAM y un procesador menos potente; recordemos que ChromeOS consume menos recursos. Luego están los ChromeBooks Plus, que llevan una CPU que ofrece un mayor rendimiento, al menos 8 GB de RAM y un mínimo de 128 GB de almacenamiento. Pues bien, hoy hablaremos del ASUS Chromebook CX1405CKA-S60147, que tiene un precio irresistible.

Por sus características, que veremos más adelante, el ASUS Chromebook CX1405CKA-S60147 es ideal para estudiantes. Ahora bien, lo mejor es el precio. Este Chromebook tiene un PVPR de 279 euros, pero lo puedes conseguir por tan solo 229 euros en Amazon. No es el mínimo histórico, pero está bastante cerca. A todo esto, no está de más mencionar que tiene una puntuación de 4,9 estrellas sobre 5 y el mes pasado se vendieron más de 50 unidades.

Hazte con el ASUS Chromebook CX1405CKA-S60147 al mejor precio en Amazon

Por 229 euros te llevas un portátil pequeño y compacto que tiene una pantalla Full HD de 14 pulgadas, un procesador Intel Celeron N4500, 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. Si bien con estas especificaciones técnicas no ofrecería una buena experiencia de uso en Windows 11, esto cambia completamente al estar hablando de ChromeOS. El sistema operativo de Google vuela en este equipo.

La integración en la nube con los servicios de Google es total. Esto quiere decir que es perfecto para trabajar usando Google Docs, Google Drive, Photos y otros servicios. Además, al contrario que en las primeras versiones de ChromeOS, donde había que estar conectado a Internet para sacarle el máximo partido, esto ya no es así. Actualmente se puede trabajar sin conexión, con archivos que tengas guardados en la memoria interna. De hecho, hay un explorador de archivos que, aunque es algo básico, cumple su función.

Por las aplicaciones no te preocupes, hay muchas. No solo permite usar aplicaciones web, sino también apps de Android. Sobre esto último, permite acceder a Google Play. Ahora bien, no todas las aplicaciones son compatibles. Si te estás preguntando si es posible jugar en este equipo más allá de videojuegos poco exigentes, la respuesta es sí. Lo puedes a través de Xbox Cloud Gaming o GeForce NOW desde el navegador web.

En definitiva, si en tu día a día no usas ningún programa que sea exclusivo de Windows, te gustaría probar otro sistema operativo y tienes un presupuesto muy ajustado, el ASUS Chromebook CX1405CKA-S60147 es un acierto. Aprovecha que está rebajado 50 euros en Amazon y no lo dejes escapar. Por último, decir que incluye 3 meses de AI Premium: Gemini Advanced, 2 TB de almacenamiento y más.

