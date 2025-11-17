Si buscabas renovar móvil sin gastar de más, este HONOR 400 acaba de hundir su precio

Hay momentos en los que el móvil que llevas encima empieza a quedarse corto. Ese momento en el que abrir la cámara tarda más que lo que debería, es inviable editar un vídeo, abrir varias apps a la vez supone tener que cerrarlas todas... Es entonces cuando empiezas a buscar uno nuevo, pero no quieres caer en esa espiral de "o me gasto mil euros, o todo seguirá igual".

Ahora necesitas un móvil que te dé lo que necesitas sin pedirte un sacrificio económico absurdo. Algo equilibrado, cómodo, potente. Un móvil que sientas como un salto, no como un ajuste mínimo. Y ese hueco lo puede cubrir el HONOR 400, un móvil que demuestra que la gama media es ahora más interesante que nunca.

Aun siendo gama media, tiene un precio oficial de 549 euros, y esto es algo que puedes comprobar en la web de HONOR. Pero estamos en plena campaña de 11.11 de AliExpress, que finaliza el día 19. Lo que te quiero decir con esto es que podemos utilizar el cupón ESAE40 que nos permite comprarlo por 264 euros. Esto nos permite ahorrarnos 285 euros, que es una pasta. Y no olvides que en esta campaña de AliExpress también están estos otros cupones disponibles:

ESAE85 : 85 euros menos en compras mínimas de 549 euros

: 85 euros menos en compras mínimas de 549 euros ESAE40 : 40 euros menos en compras mínimas de 249 euros

: 40 euros menos en compras mínimas de 249 euros ESAE20 : 20 euros menos en compras mínimas de 129 euros

: 20 euros menos en compras mínimas de 129 euros ESAE05 : 5 euros menos en compras mínimas de 29 euros

: 5 euros menos en compras mínimas de 29 euros ESAE03: 3 euros menos en compras mínimas de 15 euros

HONOR 400: un gama media que decide tomarse las cosas en serio

Lo primero que transmite el HONOR 400 es una sensación de equilibrio. En un mercado en el que muchos móviles parecen competir por ver cuál pesa más, este buscar ser cómodo. No intenta parecer "sobrado" ni su guerra la enfoca al volumen. Lo que quiere es que lo uses con comodidad. Por eso ofrece un grosor contenido, unos bordes suaves y un peso bien distribuido.

Monta un panel AMOLED de 6,55 pulgadas con una resolución Full HD+ que ofrece nitidez, un color bien tratado y un nivel de brillo que, en cifras, alcanza los 5000 nits. Es una cifra altísima, y quiere decir que puedes leer un mensaje en plena calle sin entornar los ojos y ver un vídeo al aire libre sin hacerte sombra con la mano. Todo se ve limpio, vibrante y agradable. Su tasa de refresco de 120 Hz aporta esa suavidad que aporta una suavidad que esperas en gamas más altas.

El Snapdragon 7 Gen 3 es ese procesador que no tiene el marketing de su hermano mayor, pero sí tiene algo igual de importante, y es la estabilidad que ofrece. Es un chip rápido, potente y capaz. Viene en una combinación de 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno, así que se sitúa como un móvil que no se quedará corto con el paso de los años. No te obliga a borrar aplicaciones para que todo vaya más rápido, no te pide cerrar pestañas del navegador y no protesta cuando abres varias apps a la vez.

Su cámara principal de 200 megapíxeles es el tipo de dato que llama la atención sobre el papel, pero su valor real está en cómo se comporta con la luz. Respecto a una cámara más cortita, ofrece más margen para recortar una foto sin perder definición, el nivel de detalle es increíble, las texturas parecen reales y las fotos con buena luz parecen hechas con algo más serio. El modo nocturno también aprovecha bien el sensor. Después tiene un ultra gran angular de 12 megapíxeles que permite fotografiar tomas más anchas sin distorsión. Y la cámara frontal de 50 megapíxeles sorprende por la nitidez.

Su batería de 5300 mAh está un paso por encima de la media. No es una batería que prometa milagros pero sí que te permite superar el día de uso sin estar sufriendo en cada momento. Por todo esto, este es un móvil pensado para quien quiere algo bonito y fuerte pero sin gastar un dineral. Para quien usa el móvil para fotos reales, quien no quiere vivir buscando enchufes. Es para el 90% de personas que necesitan un móvil que funcione bien.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.