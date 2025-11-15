De 290 a 160 euros: así se ha desplomado esta cafetera superautomática en el 11.11

Hay mañanas en las que necesitas más que una taza de café, necesitas una pausa. Un pequeño instante donde decides que el día puede empezar de forma distinta, más amable, menos autocrítica. Ese momento en el que enciendes la cafetera, escuchas cómo sube el café, sientes el aroma y, casi sin darte cuenta, respiras más lento.

Ahí entra la Create Thera Matic Touch, una cafetera superautomática diseñada para que ese ritual no dependa de lo experto que seas, sino de lo mucho que te apetezca disfrutarlo. Una cafetera que entiende que el café es algo íntimo, cotidiano y que debe ser sencillo pero especial. Y estos días, con 130 euros de descuento por el 11.11 de AliExpress, la tentación se transforma en una decisión bastante lógica.

Según hemos visto en la web de Create, esta cafetera tiene un precio oficial de 289,95 euros. Es verdad que ahora mismo en Amazon ronda los 250 euros y que en MediaMarkt se queda en 205,95 euros. Este último no es un mal precio, pero es que AliExpress nos da la posibilidad de comprarla por 160 euros. Es un descuento muy potente. Hablamos de ahorrarnos 130 euros al utilizar el cupón ESAE20. Y no es este el único cupón que podrás utilizar en esta campaña de AliExpress, siguen activos todos estos:

ESAE85 : 85 euros menos en compras mínimas de 549 euros

: 85 euros menos en compras mínimas de 549 euros ESAE75 : 75 euros menos en compras mínimas de 469 euros

: 75 euros menos en compras mínimas de 469 euros ESAE60 : 60 euros menos en compras mínimas de 369 euros

: 60 euros menos en compras mínimas de 369 euros ESAE40 : 40 euros menos en compras mínimas de 249 euros

: 40 euros menos en compras mínimas de 249 euros ESAE20 : 20 euros menos en compras mínimas de 129 euros

: 20 euros menos en compras mínimas de 129 euros ESAE12 : 12 euros menos en compras mínimas de 69 euros

: 12 euros menos en compras mínimas de 69 euros ESAE05 : 5 euros menos en compras mínimas de 29 euros

: 5 euros menos en compras mínimas de 29 euros ESAE03: 3 euros menos en compras mínimas de 15 euros

Con la Create Thera Matic Touch todo sabe mejor

Está claro que no hablamos de una cafetera que quiera llamar la atención, pero es verdad que cuando te paras a mirarla de cerca ves detalles que hablan de intención. Ese frontal con acabado mate, disponible en blanco y en negro, la pantalla táctil con iconos claros, el depósito integrado de forma limpia... Nada sobra, nada rompe la armonía. Es tipo de aparato que encuentra su lugar desde el primer día. No ocupa demasiado, y eso se agradece, pero aun así se ve estable, robusta y bien construida.

La Thera Matic Touch utiliza un molinillo integrado de muelas cónicas, que es la diferencia entre un café sin más y otro que realmente sabe a café. Estas muelas trituran el grano sin calentarlo, conservando aromas y evitando ese toque amargo que aparece si el molido es demasiado agresivo. La presión es de 20 bares, de las más altas en las máquinas domésticas, algo que se nota especialmente en los espressos: salen densos, intensos y con esa crema que aguanta bien la cuchara. Si valoras el sabor profundo del grano, aquí encontrarás algo que te encantará.

Lo más cómodo de esta cafetera es lo cómodo que resulta todo. La pantalla táctil que mencionábamos es clara, grande y muy intuitiva, y te permite elegir entre distintos tipos de café sin complicarte. No tienes que saber ajustar presiones ni temperatura, simplemente tocas lo que te apetece y la cafetera hace el resto. Sí es verdad que puedes ajustar la intensidad o la cantidad de agua, porque lo importante es conseguir el resultado que esperas.

Si te gustan los cappuccinos, los lattes o cualquier mezcla con leche espumada, te darás cuenta de que esta cafetera no solo los prepara, también los deja bonitos. Lo hace gracias a su espumador de leche que convierte tus cafés en algo un poco más especial. Además, su depósito de 1,5 litros es suficiente para que puedas preparar varios cafés sin estar pendiente de rellenarlo.

También incorpora un depósito para granos de 180 gramos, un sistema de calentamiento rápido y un ciclo de limpieza automática que se nota en la práctica porque no te obliga a estar desmontando piezas constantemente.

Probablemente a su precio habitual no sería mi principal recomendación, pero ahora que ha bajado 130 euros por motivo del 11.11 de AliExpress, la conversación cambia. De repente, una máquina que no conocías o que simplemente mirabas desde lejos se convierte en una opción muy razonable.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.