Silencio total, sonido perfecto y 145 euros de descuento: los AirPods Pro 2 arrasan en el 11.11

Vivimos rodeados de ruido, de conversaciones, de coches, de pantallas, de notificaciones que suenan incluso cuando no deberían. Y en medio de todo eso, hay momentos en los que solo quieres parar. Escuchar tu música, un buen pódcast o simplemente no escuchar nada.

Apple lo entendió hace tiempo. Sabe que no basta con unos auriculares que suenen bien, sino que deben entenderte, acompañarte e incluso respetar tu silencio. Y los AirPods Pro de 2ª generación lo hacen con la delicadeza de un producto maduro, preciso y casi invisible.

Probablemente sean los auriculares más equilibrados que Apple ha diseñado. Cancelan el ruido de verdad, suenan como si el mundo se detuviera y se integran con el iPhone, Mac o iPad como una extensión natural. Ahora que los podemos comprar con 145 euros de descuento gracias a la campaña del 11.11 de AliExpress, se convierten en una oportunidad real más que en un capricho. Este modelo tiene un precio oficial de 279 euros, si bien es cierto que ahora mismo está disponible en Amazon y en El Corte Inglés a 229 euros, o en MediaMarkt a 199 euros. Y sí, todas estas son buenas ofertas pero es que en AliExpress los podemos comprar por 134 euros si utilizamos el cupón ESAE20 en el momento de hacer nuestra compra. Y no es el único cupón que está activo en esta campaña, también lo están todos estos:

ESAE85 : 85 euros menos en compras mínimas de 549 euros

: 85 euros menos en compras mínimas de 549 euros ESAE75 : 75 euros menos en compras mínimas de 469 euros

: 75 euros menos en compras mínimas de 469 euros ESAE60 : 60 euros menos en compras mínimas de 369 euros

: 60 euros menos en compras mínimas de 369 euros ESAE40 : 40 euros menos en compras mínimas de 249 euros

: 40 euros menos en compras mínimas de 249 euros ESAE20 : 20 euros menos en compras mínimas de 129 euros

: 20 euros menos en compras mínimas de 129 euros ESAE12 : 12 euros menos en compras mínimas de 69 euros

: 12 euros menos en compras mínimas de 69 euros ESAE05 : 5 euros menos en compras mínimas de 29 euros

: 5 euros menos en compras mínimas de 29 euros ESAE03: 3 euros menos en compras mínimas de 15 euros

Apple AirPods Pro (2.ª generación): la perfección sonora de Apple con 145 euros de descuento

Apple no necesitaba rediseñarlos, solo afinar estos auriculares. El diseño de los AirPods Pro 2 mantiene ese equilibrio tan propio de la marca: pequeño, limpio, con curvas suaves y proporciones exactas. Cada auricular pesa unos 5 gramos, y cuesta creer toda la ingeniería que albergan dentro. Vienen con puntas de silicona intercambiables para adaptarse a cualquier oído, y lo cierto es que consiguen ajustarse sin molestar. Esto significa que puedes llevarlos durante horas sin notarlos.

Es curioso porque en cuanto te los pones lo primero que notas no es la música, es el silencio. Un silencio que no es vacío, sino limpio. El nuevo chip H2 de Apple multiplica pro dos la eficacia de la cancelación activa de ruido, eliminando el murmullo del metro, la charla del café o el zumbido de un avión. Y cuando empieza la música, ocurre la magia. Los AirPods Pro 2 buscan deslumbrar con fidelidad. El bajo suena más redondo, los medios más equilibrados y las voces más cercanas.

No hay distorsión. Y el audio espacial personalizado adapta el sonido según la forma de tu cabeza y de tus orejas, creando una experiencia inmersiva difícil de describir, como si el sonido te envolviera por completo. Cuando optes por el modo transparencia, podrás volver a percibir el mundo, pero filtrado, sin estridencias.

La autonomía es otro de los puntos importantes a la hora de elegir auriculares. Aquí tenemos hasta 6 horas de reproducción continua, que serán 30 horas de música si sumamos las del estuche de carga. Además, tienen certificación IPX4 para resistir el sudor y que los puedas utilizar para entrenar, un control táctil muy fácil de utilizar y la opción de buscar por si alguna vez los pierdes.

La verdad que con el descuento que tienen ahora es como para no pensárselo demasiado. Te puedes llevar unos de los auriculares más populares del mercado por un precio que hace poco parecía imposible.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.