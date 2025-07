¿Buscas un altavoz portátil barato? Este JBL suena de locos, resiste al agua y ahora no cuesta ni 35 euros

Existen altavoces portátiles para cada ocasión, y no hace falta gastar mucho si lo que quieres es escuchar tu música favorita cuando estés tumbado en la toalla cada vez que vayas a la playa o piscina, sin molestar a nadie. O incluso para poner de fondo mientras haces ciertas tareas de casa o te das una ducha. El mejor ejemplo de que esto es posible es el JBL GO 4, un modelo excelente y muy recomendado por todo el mundo que lo ha aprobado, además de que ahora está más rebajado que nunca.

Este altavoz de JBL no solo se conforma con tener una valoración muy positiva, sino que también es el modelo más vendido de la marca. En gran parte se debe a lo accesible que es, pues tiene un precio recomendado de 49,99 euros. Aunque en estos momentos puedes aprovechar para conseguirlo más barato que nunca gracias a un descuento del 34% que lo deja por unos ajustados 33 euros en Amazon. Y si lo prefieres, por poco más lo tienes disponible en MediaMarkt.

El JBL GO 4 es el altavoz más vendido de la marca por lo barato que es y lo bien que suena

El JBL GO 4 es ese altavoz portátil que cabe en la palma de tu mano y querrás llevar a todas partes este verano. No es casualidad que sea el modelo más vendido de la marca, ya que ofrece muchas ventajas, empezando por su diseño ultracompacto. Además, a pesar de estar construido con materiales reciclados, se siente muy robusto en las manos y es muy fácil de transportar, ya no solo por su ligero peso de 190 gramos, sino porque también incluye una pequeña asa en una de sus esquinas que, al mismo tiempo, sirve para dejarlo colgado en diferentes lugares.

Y es que no te dejes engañar por su tamaño. Cuando empieza a sonar, sorprende por su calidad. Llega a alcanzar una potencia máxima de 4,2 W y hace uso de una tecnología JBL Pro Sound, la cual nos garantiza una gran nitidez y unos graves muy profundos característicos de la marca. Sin pasar por alto que su respuesta de frecuencia va desde los 90 Hz hasta los 20 kHz para disfrutar de un buen equilibrio en todo tipo de géneros musicales.

Para mejorar su versatilidad, no le teme al polvo ni al agua gracias a su certificación IP67. ¿Quieres llevarlo a la playa o la piscina? ¿Empieza a llover de repente? ¿El viento levanta polvo? Tranquilo, este altavoz está preparado para resistir a todo este tipo de situaciones. Es pequeño, sí, pero también es un todoterreno.

Llegado a este punto, cabe mencionar que es compatible con la tecnología Auracast para emparejarlo con otros altavoces con el fin de crear un ambiente más envolvente, pudiendo así montar un pequeño festival en el jardín, en el parque o donde quieras. Y otro punto diferencial es que, a través de la app JBL Portable, podemos seleccionar entre diferentes modos de escucha o ecualizar el sonido a nuestro gusto.

Cuando lo empieces a utilizar, te darás cuenta de que es más que suficiente para acompañarte durante un día fuera de casa, pues tiene una gran autonomía. Llega a alcanzar hasta 7 horas de reproducción continua, aunque esto puede variar dependiendo del nivel de sonido al que lo estés usando. Igualmente, tenemos la posibilidad de aumentar más el tiempo de escucha al activar el modo Playtime Boost, que al mismo tiempo consigue potenciar el sonido.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.