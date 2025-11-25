Si buscas una tablet grande y barata, esta HONOR te lo pone demasiado fácil este Black Friday

Hay momentos en los que lo único que quieres es sentarte, apoyar la espalda y perderte en una pantalla grande. No importa si es para ver una serie, para leer un artículo, repasar apuntes, desconectar un rato o acompañarte mientras cocinas. La tecnología, cuando funciona de verdad, te da un espacio más amable y más amplio.

La HONOR Pad 10 se sitúa justo ahí, en ese territorio en el que lo práctico se mezcla con lo cotidiano. Es una tablet que apuesta por una pantalla grande, un almacenamiento holgado y un diseño que no pretende ser premium, sino agradable y útil. Este modelo tiene un precio oficial de 349 euros, y esto es algo que puedes comprobar en la web de HONOR. Sin embargo, AliExpress nos da la posibilidad de comprarla por 200 euros. Para conseguirla a este precio deberemos introducir el cupón ESBF20 que aplicará 20 euros de descuento extra sobre el descuento que ya tiene aplicado. Y no es el único cupón dispone en esta campaña de AliExpress, en función del importe de tu cesta, podrás elegir entre todos estos:

ESBF70 : 70 euros de descuento en compras superiores a 499 euros

ESBF40 : 40 euros de descuento en compras superiores a 249 euros

ESBF35 : 35 euros de descuento en compras superiores a 239 euros

ESBF20 : 20 euros de descuento en compras superiores a 139 euros

ESBF14 : 14 euros de descuento en compras superiores a 89 euros

ESBF09 : 9 euros de descuento en compras superiores a 59 euros

ESBF04 : 4 euros de descuento en compras superiores a 26 euros

ESBF03 : 3 euros de descuento en compras superiores a 18 euros

ESBF02: 2 euros de descuento en compras superiores a 10 euros

HONOR Pad 10: una pantalla que redefine la experiencia

Cuando enciendes la HONOR Pad 10 por primera vez, lo que te recibe es su pantalla de 12,1 pulgadas. Y no solo es grande, es amplia de una manera que cambia cómo consumes contenido. Todo se lee con más comodidad, los vídeos se ven amplios y las fotos se sienten más vivas. La resolución 2,5K aporta ese punto de nitidez que hace que nada parezca borroso, y los 120 Hz añaden fluidez a cada gesto, desde deslizar una página hasta abrir una app. Todo se mueve con esa suavidad que antes solo se encontraba en gamas más altas.

Pero, a pesar de ser grande, no es aparatosa. Tiene un cuerpo estilizado, bordes delgados y un acabado que transmite limpieza. No es fría ni industrial, sino que es suave al tacto y fácil de sujetar, además de lo bastante ligera como para que puedas utilizarla durante largas jornadas sin sentir que necesitas apoyarla a cada poco. Por eso no es una tablet que vayas a usar dos minutos al día, la querrás utilizar durante horas: en el sofá, en la cama, en la cocina... Se nota que HONOR ha trabajado el equilibrio.

Aunque no se presente como su mayor argumento, la experiencia auditiva también sorprende para su precio. Los altavoces están bien colocados y ofrecen un volumen razonable y suficiente para ver series, vídeos o videollamadas sin que la sensación sea metálica o plana. Para ver contenido casual cumple más que bien.

La HONOR Pad 10 está diseñada para que no tengas que pensar en especificaciones. Con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, la tablet abre apps con rapidez, mantiene varias aplicaciones en segundo plano sin cerrarlas y ofrece un rendimiento más fluido de lo que cabría esperar en este rango de precio. No es una de esas tablets para juegos competitivos ni ediciones complejas, pero para ver Netflix, consultar el correo, tareas de clase, navegación, redes sociales... va más que sobrada.

Evidentemente, no pretende sustituir a un portátil. Pero su tamaño la convierte en una herramienta sorprendentemente útil para e día a día. Esa mezcla entre ocio y utilidad la vuelve especialmente atractiva. Y ahora que tiene 150 euros de descuento, alcanza una relación calidad-precio que me parece difícil de igualar.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.