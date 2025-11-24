Café premium a precio de Black Friday: de oferta la cafetera que cambiará tus mañanas

Hay días en los que el café es casi una declaración de intenciones. No es solo llenar la taza, es darte minutos para ti, ese pequeño espacio en mitad del ruido donde la cocina aun está en silencio y el aroma empieza a conquista la casa. Y es que, cuando el café sabe bien, todo parece fluir un poco mejor.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Por eso tantas personas están buscando algo más que una cafetera, buscan una experiencia. Y para quien quiere dar ese salto sin complicarse la vida aparece la Krups Roma, una superautomática que combina sencillez, diseño y un control sorprendente sobre el sabor. Y ahora, con un descuento de 140 euros, se convierte en una tentación muy seria para quien quiere transformar su rutina sin hacer una gran inversión.

Esta cafetera tiene un precio oficial de 369,99 euros. De hecho, ahora mismo en MediaMarkt cuesta 366 euros y en PcComponentes 352 euros. Pero ya sabes que estamos inmersos en pleno Black Friday 2025, y eso significa que podemos comprar prácticamente cualquier cosa con un descuento increíble. Esta cafetera, por ejemplo, se queda a 229,99 euros gracias a esta oferta de Amazon. Así que nos podemos ahorrar 140 euros en su compra, una cantidad suficiente para comprar café en grano para una buena temporada.

Con la Krups Roma eres tú quien elige el café cada día

Lo que más sorprende de la Krups Roma es que empieza donde realmente empieza el café: en el grano. Monta un molinillo cónico de metal, compacto pero sólido, que trabaja con una precisión suficiente como para que cada molienda marca una diferencia real en la taza. Puedes elegir entre tres niveles distintos que afectarán directamente a la intensidad del café.

Pero no solo podrás variar la molienda, también puedes modificar la temperatura del agua e incluso elegir el volumen exacto de tu taza. Todo esto a través de un panel simple, sin exceso de botones que te distraigan. Esa combinación permite que no dependas de lo que la máquina quiere darte, sino que seas tú quien decide el perfil de sabor diario. Habrá momentos en los que quieras un buen chute de energía y otros en los que busques un café que simplemente acompañe.

La Krups Roma no es una máquina que quiera llamar demasiado la atención. Tiene se diseño discreto, limpio y elegante que funciona tanto en una cocina minimalista como una llena de decoración. Da la sensación de ser un electrodoméstico pensado para durar, y esa estabilidad se agradece porque refuerza la idea de que este aparato es una inversión a largo plazo.

El depósito de agua de 1,7 litros es lo suficientemente generoso como para que puedas preparar unos cuantos cafés sin necesidad de rellenarlo. El contendor de granos de 260 gramos también te permitirá olvidarte durante días de rellenarlo. Y se agradece su boquilla ajustable en altura que te permite colocar una taza alta o pequeña.

Hay algo especial en las cafeteras superautomáticas como esta o como la De'Longhi Magnifica S de la que te hablé hace unos días, y tiene mucho que ver con la parte sensorial. El ritual es casi hipnótico porque los granos caen al molinillo, ese pequeño zumbido empieza a trabajar de forma precisa y uniforme, el aroma se libera instantáneamente y va llenando el ambiente incluso antes de llenar la taza. Cuando el día apenas está empezando, ese tipo de sensación cambia la manera en que lo afrontas.

La Krups Roma no es una máquina compleja, pero sí que ofrece opciones suficientes para que disfrutes con ella. Habrá días en los que te apetezca un espresso fuerte de solo 20 ml y otros que quieras una buena taza de 220 ml que acompañe un desayuno calmado. Si te gusta experimentar, podrás ir modificando la molienda, la intensidad y la temperatura hasta encontrar ese punto exacto que estás buscando.

Para tus creaciones con leche incorpora una boquilla de vapor que te permitirá espumarla. Si te gusta jugar con las texturas podrás ir controlando el tiempo y la inclinación de la jarra para conseguir una espuma más aireada o más cremosa. Y tampoco complica el mantenimiento porque el sistema está diseño para que puedas limpiar el circuito con programas automáticos, vaciar los depósitos sin esfuerzo y mantener el grupo de preparación en buen estado sin desmontar media máquina.

No suele ser habitual ver superautomáticas con este nivel de materiales, capacidad y personalización con 140 euros de descuento, y lo cierto es que con este precio, la barrera de entrada desaparece para muchos usuarios. Porque sí, hay compras que cuesta decidir, pero también hay momentos donde la propia oferta te lo pone fácil.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.