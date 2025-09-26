Cae en picado el precio de la PlayStation 5 justo a tiempo para jugar al nuevo EA Sports FC 26

Estamos en la época del año en la que se lanzan muchos videojuegos interesantes, y además 2026 está a la vuelta de la esquina, lo que significa que cada vez falta menos para el tan esperado Grand Theft Auto VI. Sea como sea, si aún no tienes una consola de nueva generación y pensabas en comprarte una, ahora puedes aprovechar para conseguir la PlayStation 5 Slim mucho más barata por tiempo limitado.

Esta popular videoconsola de Sony en su versión digital tiene un precio recomendado y habitual de 499,99 euros, aunque ahora gracias a un descuento de 106 euros puedes conseguirla por tan solo unos 394 euros en Amazon. Y si lo prefieres, en MediaMarkt está rebajada al mismo precio y en PcComponentes por unos 399,99 euros, al igual que en otros comercios.

Compra la PlayStation 5 Slim Digital al mejor precio

PlayStation 5 Slim Digital Sony

A estas alturas no hay mucho que decir sobre la PlayStation 5 Slim Digital. Es la mejor consola de nueva generación que puedes comprar, sobre todo si eres de esas personas que busca ahorrar algo de dinero y lleva tiempo optando por descargar juegos de manera digital en lugar de comprarlo en formato físico. Porque la única diferencia con respecto al modelo estándar es que no incluye la unidad de disco, aunque se vende por separado y su instalación es muy sencilla.

Igualmente, si hablamos sobre su diseño, este modelo Slim se caracteriza por ser mucho más compacto que el primer modelo que Sony lanzó de esta consola, el cual ya se ha dejado de vender. De hecho, en comparación a este, ha reducido su volumen en más de un 30%. Estos nos permite colocarla en cualquier mueble o escritorio sin ocupar tanto espacio, además de que tiene una franja negra que le da un aire diferente, algo que también ha heredado el modelo Pro, pero de una forma algo más llamativa al venir con un total tres franjas.

En cuanto a su hardware, esta consola lleva instalado en su interior un procesador AMD Zen 2 y una gráfica personalizada AMD RDNA 2 para asegurarnos el mejor rendimiento. Tiene potencia de sobra para mover cualquier juego actual en 4K, a lo que debemos sumarle que es compatible con HDR y una tecnología Ray Tracing, la cual mejora la iluminación, las sombras y hasta los reflejos con el fin de que la experiencia de juego sea más realista.

Por otro lado, no podemos olvidarnos de que dispone de una unidad de almacenamiento SSD de 1 TB que da para descargar varios juegos. Eso sí, en el caso de que te quedes rápidamente sin espacio, la consola tiene un apartado muy fácil de abrir para instalar un disco duro SSD M.2, algo que no solo nos da la posibilidad de ampliar la memoria, sino de mejor las velocidades de carga.

Obviamente, dentro de la caja nos encontramos con un mando DualSense para poder jugar desde el primer minuto y es probablemente el que más cambios ha traído hasta la fecha, ya que cuenta con un diseño muy ergonómico e incorpora tanto unos gatillos adaptativos como una vibración háptica que a través de vibraciones consigue transmitir unas sensaciones de juego más realistas en cada partida.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.