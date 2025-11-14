Cae a precio mínimo este móvil de Motorola que es una joya: rendimiento impecable, cámara top y pantallón OLED

Una de las cosas que más se valora en un móvil, más allá de su rendimiento, es su fiabilidad. Y de todas las marcas que nos encontramos, Motorola es la reina indiscutible. Sin ir más lejos, es la primera marca que lanzó a la venta un teléfono móvil, y a día de hoy sigue lanzando auténticas maravillas como este Motorola edge 60, un gama media que enamora y su precio ha caído en picado antes del Black Friday.

Este teléfono de Motorola tiene un precio recomendado de 399 euros, aunque ahora tenemos la oportunidad de conseguirlo algo más barato gracias a su actual descuento de 70 euros, el cual lo deja por unos ajustados 329 euros en Amazon, que es el precio más bajo al que lo hemos visto en este comercio. Y si prefieres otra alternativa de compra, en MediaMarkt está disponible algo más caro, ya que se queda por unos 349 euros.

Compra el móvil Motorola edge 60 al precio más bajo en Amazon

Hace unos meses tuvimos la oportunidad de probar este Motorola edge 60 y es un móvil que nos ha encantado. Se trata de una gama media que, aunque no tenga la construcción más premium de todas, sigue la línea habitual a la que ya nos tiene acostumbrados la marca para diferencia del resto al apostar por una trasera con una textura inspirada en el cuero vegano, a lo que debemos sumarle que es muy manejable, dispone de unas certificaciones IP68 e IP69 y está disponible endos colores Pantone muy llamativos.

Por otro lado, cuenta con una pantalla pOLED de 6,67 pulgadas que puede gustar más o menos por su acabado curvo, el cual ayuda a mejorar la inmersión, pero lo que sí está claro es que se ve de maravilla al ofrecernos una resolución Super HD (2.712 x 1.220 px), una tasa de refresco variable que alcanza hasta los 120 Hz, un brillo sobresaliente al alcanzar un pico máximo de 4.500 nits que ha dado un paso gigante con respecto a la anterior generación y, para rematar, una protección Corning Gorilla Glass 7i que aporta un extra de resistencia.

Otro de los grandes pilares que dan forma a esta obra de arte es el apartado de fotografía, ya que cuenta con una triple cámara trasera con una muy buena configuración: un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 50 MP que al mismo tiempo funciona como un macro, y un teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico 3x. Los resultados son muy buenos, además de que también monta una cámara frontal de 50 MP para hacer selfies de calidad y hasta grabar vídeo en 4K.

Pero lo que tenemos claro es que nada sería igual sin su maravilloso software, donde Motorola lleva años utilizando una capa de personalización propia que destaca por su interfaz limpia y, en este caso, está basada en Android 15. Igualmente, se podrá actualizar a las últimas versiones durante varios años e incluye varias funciones de IA muy útiles. En otras palabras, la experiencia de uso es casi inmejorable y parece que estemos ante un terminal de Google con Android puro.

Quizás donde notamos el recorte para tener un precio tan ajustado y no competir contra otros modelos más caros está en su hardware. En su interior lleva instalado un procesador MediaTek Dimensity 7300, que en realidad responde muy bien en cualquier tarea del día a día y es más que suficiente para usuarios que no sean muy exigentes. Asimismo, se acompaña de una memoria RAM de 12 GB que se puede aumentar de manera virtual y un almacenamiento de 512 GB para compensar.

Mientras que si hablamos de su autonomía, la protagonista es una batería de 5.200 mAh que crece en capacidad para brindarnos un día y medio de uso sin despeinarse. Y por si no fuese suficiente, admite una carga rápida de 68 W para obtener el porcentaje suficiente para aguantar el resto del día en apenas unos minutos. Tenemos claro que este es uno de esos diamantes en bruto, no solo dentro del catálogo de Motorola, sino dentro de toda la gama media.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.