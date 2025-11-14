El móvil de gama media con mejor relación calidad-precio de Xiaomi puede ser tuyo por menos de 200 euros

¿Cada vez te falla más ese viejo móvil que tanto tiempo llevas usando y estás buscando un recambio? Pues bien, si no quieres gastar demasiado, te recomiendo encarecidamente que le eches un ojo a este POCO X7 Pro, un diamante en bruto dentro de la gama media que en estos momentos puedes encontrar por debajo de los 200 euros.

A pesar de salir a la venta por un precio recomendado de 369,99 euros, este teléfono POCO tiene ahora un brutal descuento en AliExpress, donde, si aplicamos el cupón 'AEES60' durante el proceso de compra, podemos dejarlo incluso más barato, quedándose por tan solo unos 190,88 euros. Y ya te adelanto que no lo verás por un precio tan bajo en ningún otro sitio, ya que en Amazon, en PcComponentes y en la tienda oficial de la marca se está vendiendo por unos 299,99 euros.

Compra el POCO X7 Pro a precio de Black Friday

No son muchos los teléfonos de gama media que, al usarlos, dan la sensación de estar en la gama alta, pero el POCO X7 Pro tenemos claro que entra en esa lista. Es cierto que su chasis está construido principalmente en plástico, pero su diseño suma puntos al darle personalidad. Nos encontramos con una trasera con dos acabados diferentes que mejoran el agarre, una cámara en forma de cápsula y una certificación IP68. De hecho, llama especialmente la atención que sea tan diferente a su hermano pequeño, el POCO X7, ya que son como el día y la noche.

Donde se nota especialmente la sensación de calidad es en su pantalla, pues monta un panel CrystalRes AMOLED de 6,67 pulgadas al que es difícil ponerle una pega dentro de su rango de precios. Esta nos ofrece una resolución 1,5K, una tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz y un brillo máximo que alcanza los 3.200 nits, una cifra bastante buena para usarlo en exteriores. Y como extras que suman, es importante mencionar que no solo es compatible con HDR10+ y Dolby Vision, sino que también tiene una protección Gorilla Glass 7i.

Para rendir tan bien que parezca de una gama superior el hardware también juega un papel clave, y aquí es donde entra en juego un procesador MediaTek Dimensity 8400, el cual nos permite hacer casi de todo, hasta jugar a títulos exigentes, con una gran soltura. El resto de la configuración la completa una memoria RAM de 8 GB y un almacenamiento de 256 GB en su versión más básica. Sin pasar por alto que Xiaomi deja clara su presencia al funcionar bajo un sistema operativo HyperOS 2 basado en Android 15 que podrá actualizarse a HyperOS 3 a partir de este mes de noviembre.

Y mucho ojo con su apartado de fotografía. Xiaomi ha dado con la tecla, puesto que este año ha sido la marca que ha lanzado el smartphone con mejor cámara. Obviamente, este terminal está lejos del Xiaomi 15 Ultra, pero eso no quita que no sea una buena cámara dentro de su gama. Esto se debe a que monta una doble cámara trasera formada por un sensor principal Sony IMX882 de 50 MP que hace maravillas y un sensor macro de 8 MP que pasa más desapercibido, algo que no podemos decir de su cámara frontal de 20 MP, que demuestra potencial a la hora de hacer selfies.

Para el final nos hemos reservado su autonomía, donde despeja cualquier posible duda al instalar una batería de 6.000 mAh que es muchísimo mejor que las que vemos en la gran mayoría de móviles que son más caros, llegando a proporcionarnos hasta dos días de uso sin demasiados problemas y, al mismo tiempo, admite una gran carga rápida de 90 W para tenerlo de nuevo con la batería llena en poco más de media hora. Una vez más, Xiaomi nos demuestra que los móviles económicos también pueden jugar en grandes ligas.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.