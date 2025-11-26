El capricho que la salud de tu gato necesita: un bebedero automático que puedes conectar a tu móvil

Si tienes un gato en casa, seguramente te resulte familiar la escena de encontrarlo esperando ansiosamente junto al grifo del baño o la cocina, ignorando por completo su bebedero, esto es algo que hacen muchos gatos. Sabemos que les encanta el agua corriente y fresca, y que la hidratación es muy importante para evitar problemas renales a largo plazo. Aquí es donde entra en juego el PETKIT EVERSWEET SOLO 2 , un bebedero automático que está más barato que nunca en Amazon.

Un gato que suele comer comida húmeda de lata, no bebe tanto, ya que parte del agua la consigue de la comida. Ahora bien, no ocurre lo mismo con los gatos que comen solo pienso, en este caso tienden a beber más agua, pero en ocasiones puede no ser suficiente. Pues bien, un bebedero automático puede hacer que beba más, ya que el sonido del agua al caer despierta su curiosidad y lo anima a beber. Dicho esto, ahora puedes comprar el PETKIT EVERSWEET SOLO 2 en Amazon por tan solo 42,99 euros. Cuando no está en oferta cuesta 55,99 euros, así que estamos hablando de un 23 % de descuento.

Un bebedero automático asequible que se puede conectar a tu móvil

A diferencia de las fuentes tradicionales donde los cables son un estorbo peligroso y difíciles de limpiar, el PETKIT EVERSWEET SOLO 2 lleva una bomba inalámbrica . Esto no significa que no necesite electricidad (la base se conecta vía USB, aunque necesitarás poner tú el adaptador), sino que la bomba que va dentro del agua funciona por inducción magnética, sin cables. Esto elimina cualquier riesgo de descarga eléctrica para tu gato y hace que rellenar o limpiar la fuente sea tan sencillo como levantar una jarra; te llevas el depósito al grifo sin arrastrar cables ni bases eléctricas, protegiendo los componentes electrónicos del agua.

Además de la seguridad y la higiene, este bebedero automático es increíblemente silencioso; con un nivel de ruido inferior a 25 dB. Por otro lado, gracias a la conectividad Bluetooth y la aplicación para móviles, puedes supervisar el estado de la fuente desde tu smartphone en cualquier momento. La app te enviará recordatorios si el nivel de agua es bajo o si toca cambiar el filtro, asegurando que nunca se te pase por alto el mantenimiento.

Con una capacidad de 2 litros, suficiente para cubrir sus necesidades durante días, el sistema cuenta con una filtración multicapa que no solo atrapa pelos y polvo, sino que elimina olores y metales pesados. Por cierto, no está de más mencionar que tiene tres modos de funcionamiento (inteligente, normal y nocturno) para adaptarlo a las costumbres de tu gato.

Si tenemos en cuenta todo lo que ofrece y que ahora se puede conseguir por 42,99 euros, no hace falta decir que el bebedero PETKIT EVERSWEET SOLO 2 es una compra redonda. Así que, si tienes un gato que bebe poco, un bebedero automático puede ser la solución.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.