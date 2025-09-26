Casi a mitad de precio esta televisón 4K Mini LED de Samsung con 55 pulgadas y nuevas funciones de IA

Aunque los televisores OLED ofrecen hoy en día la mejor calidad, existen otras opciones que usan una tecnología QLED o Mini LED para garantizarnos también una imagen más realista. De la combinación de estas dos últimas surgen modelos como este Samsung Neo QLED QN80, que además de pertenecer a la nueva gama, sorprende porque en estos momentos tiene un descuento de casi el 50%.

A pesar de salir a la venta por un precio recomendado de 1.349 euros, esta televisión de Samsung tiene ahora un precio mucho más accesible de 719 euros en Amazon, y todo gracias a un descuentazo de 630 euros que la deja casi a mitad de precio. Esa misma rebaja está disponible en MediaMarkt, mientras que en la tienda oficial de la marca se está vendiendo por unos 839 euros.

Compra la nueva televisión Samsung Neo QLED QN80F casi a mitad de precio

La Samsung Neo QLED QN80F es una televisión de nueva gama que nos asegura una calidad impresionante. El primer punto positivo es que cuenta con un diseño muy elegante y sin marcos, además de que viene junto a una peana central muy minimalista para encajar con cualquier decoración tanto en un mueble como si la terminamos instalando en la pared. Aunque lo que realmente la hace destacar es su pantalla de 55 pulgadas, la cual utiliza una tecnología Quantum Mini LED que nos brinda unos colores muy vivos y un nivel de brillo espectacular.

Por otro lado, no podemos dejar de lado que nos ofrece una resolución 4K, una frecuencia de actualización nativa de 100 Hz (que puede subir hasta los 144 Hz en gaming) y compatibilidad con HDR10+ Adaptive, HDR10 y HLG para mejorar todavía más el contraste. Mientras que en el apartado de sonido nos encontramos con un total de 4 altavoces que alcanzan una potencia RMS de 30 W y soportan un audio envolvente Dolby Atmos para mejorar más la experiencia a la hora de ver series o películas. Y en el caso de que tengas una barra sonido de la propia marca, gracias a la función Q-Symphony tiene la capacidad de sincronizarse con el audio de la televisión.

Y mucho ojo a esto, porque esta televisión incorpora un procesador NQ4 AI Gen2 que, más allá de escalar contenido de menor resolución a 4K, optimizar la imagen y el sonido u llevar a cabo otras funciones que hemos visto en otros modelos de la marca, es compatible con Vision AI, por lo que la inteligencia artificial toma más protagonismo, pudiendo disfrutar de una traducción de audio en tiempo real o 'Circle to Search', entre otras cosas.

Esta televisión llega funcionando bajo la última versión del sistema operativo One UI Tizen, el cual nos da acceso a una gran variedad de aplicaciones y recibirá actualizaciones durante los próximos 7 años, por lo que no tiene nada que envidiar a otros softwares más populares como puede ser Google TV. Y en cuanto a su apartado de conectividad, tenemos Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, un puerto LAN Ethernet, cuatro puertos HDMI 2.1, dos puertos USB-A y una salida de audio digital óptica para sacarle el mayor partido posible.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.