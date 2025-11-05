Si te va lo clásico y sueles hacer muchas fotos, está cámara Polaroid te encantará

Las fotos en papel tienen un encanto especial, y si las extrañas, te recomendamos la Polaroid Go de 2ª generación, una cámara instantánea que te transportará al pasado. A primera vista sorprende por su tamaño compacto, pero basta con sostenerla en la mano para descubrir que está pensada para mucho más que simples instantáneas. Ahora bien, lo mejor de todo es el precio, sobre todo ahora que tiene un 33 % de descuento en Amazon.

La Polaroid Go de 2ª generación tiene un precio recomendado de 99,99 euros, pero ahora mismo se puede encontrar por 67,45 euros en Amazon y 87,99 euros en MediaMarkt. En cuanto a las reseñas de los usuarios (más de 2.900 valoraciones), son mayormente positivas, de ahí que tenga una puntuación de 4 sobre 5. Pero eso no es todo, el mes pasado se vendieron más de 200 unidades.

Disfruta de la magia de Polaroid por poco dinero

El diseño de esta cámara mantiene la esencia clásica de Polaroid, con un aire retro irresistible, pero incorpora un 30 % de materiales reciclados y detalles modernos que la hacen práctica y sostenible. Además, es ligera, cómoda de llevar y, gracias a su correa de muñeca incluida, se convierte en una compañera perfecta para cualquier escapada.

Lo que realmente la hace especial es cómo combina sencillez con creatividad. El espejo reflectante para selfies integrado permite encuadrar autorretratos con precisión, mientras que el temporizador automático abre la posibilidad de aparecer en tus propias fotos sin depender de nadie más. Como puedes ver, Polaroid ha pensado en todo.

Por otro lado, no está de más mencionar que tiene un flash que se adapta a diferentes condiciones de luz, garantizando que cada imagen tenga la exposición adecuada, incluso en interiores o en ambientes poco iluminados. Por último, decir que lleva una batería que se carga vía USB tipo C.

Aprovecha la oferta de Amazon y llévate la Polaroid Go de 2ª generación por tan solo 67,45 euros. Si bien no es el precio mínimo histórico, se acerca bastante, razón de más para no dejar pasar esta oportunidad. En este momento hay unidades disponibles, aunque no sabemos por cuánto tiempo.

