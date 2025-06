Así es la nueva app de cámara de Adobe que logra fotos como las de una réflex con fotografía computacional

Adobe ha lanzado una nueva aplicación de cámara basada en fotografía computacional para iPhone y tras la que se encuentra Marc Levoy. Levoy es un exingeniero de Google que trabajó en la reconocida cámara de los Pixel en las cuatro primeras generaciones del dispositivo, que incorporaron novedades como HDR+, Night Sight y el modo retrato sin doble cámara, hasta que en 2020 fichó por Adobe.

La app que lanza ahora Adobe se llama Project Indigo, es gratuita y está disponible para los iPhone 12 Pro y Pro Max, iPhone 13 Pro y Pro Max, y todos los modelos de iPhone 14 en adelante, aunque Adobe recomienda usar un iPhone 15 Pro o más reciente. No es necesario iniciar sesión en una cuenta de Adobe para utilizarla.

'En lugar de capturar una sola imagen, Indigo toma una ráfaga de fotos y las combina para generar una imagen de alta calidad con menos ruido y un mayor rango dinámico', indica la descripción oficial de la app. Indigo busca ofrecer un aspecto natural, similar al que se obtiene con una cámara réflex y también incorpora controles manuales como enfoque, velocidad de obturación, ISO y balance de blancos.

Para comprender mejor cómo funciona Project Indigo, Adobe recomienda leer una entrada en su blog escrita por Levoy, que ocupa el rol de Adobe Fellow desde que se unió a la compañía con la misión de desarrollar una 'aplicación de cámara universal', junto al científico sénior Florian Kainz.

Ambos señalan que las mejoras en las cámaras móviles durante los últimos 15 años se deben tanto al hardware como al software, pero que, aun con ellas, no siempre satisfacen las necesidades de los usuarios, profesionales o no. 'Su calidad de imagen, aunque alta para un dispositivo tan pequeño, no puede competir con una cámara grande en situaciones difíciles', escriben.

Look smartphone vs natural

Project Indigo. Adobe.

También destacan el 'look smartphone' que producen, consistente en un exceso de 'brillo, bajo contraste, alta saturación de color, fuerte suavizado y fuerte nitidez', y cómo los fotógrafos a veces necesitan un control manual completo que no se puede obtener con las cámaras de los móviles, en las que, por ejemplo, la apertura es fija.

Project Indigo viene a resolver algunas de estas cuestiones proporcionando fotografías de apariencia natural, mayor control manual y la mejor calidad de imagen posible mediante la computación fotográfica. La aplicación permite a los usuarios capturar imágenes con rango dinámico alto, ruido bajo y ofrece características avanzadas como la fusión de múltiples imágenes y la edición en vivo. Project Indigo está diseñado para satisfacer las necesidades de fotógrafos profesionales y aficionados que buscan una experiencia de cámara y edición integrada y avanzada.

Levoy y Kainz también explican que Project Indigo servirá como banco de pruebas para tecnologías que podrían incorporarse en otros productos estrella, como un botón para eliminar reflejos. A largo plazo, el equipo planea desarrollar una versión para Android, un modo retrato y capacidades de grabación de vídeo.

'Este es el comienzo de un nuevo camino para Adobe: una experiencia integrada de cámara y edición móvil que aproveche los últimos avances en fotografía computacional e inteligencia artificial', explican Levoy y Kainz. 'Esperamos que Indigo atraiga tanto a fotógrafos ocasionales que buscan un estilo natural similar al de una réflex, incluso en pantallas grandes, como a usuarios avanzados que quieren control manual y la máxima calidad de imagen, y a cualquier persona, sea aficionada o experta, interesada en explorar nuevas experiencias fotográficas'.