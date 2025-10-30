Deja atrás lo convencional: esta radio lo tiene todo, incluso un precio muy atractivo

Desde que Internet está tan presente en nuestro día a día, y con las plataformas de música en streaming, podríamos decir que las radios tradicionales han pasado a un segundo plano. Por lo tanto, muchos fabricantes han dicho aquello de, renovarse o morir. Aquí entran en juego las radios que pueden conectarse a Internet, además de permitir sintonizar frecuencias FM, por lo que no es imprescindible conectarlas a una red Wi-Fi. Pues bien, hoy veremos una que no está nada mal, la MAJORITY Rostock.

Ahora que está en oferta, es un buen momento para comprar la MAJORITY Rostock. Esta radio con Internet tiene un precio recomendado de 89,95 euros, pero la puedes conseguir en Amazon por solo 80,95 euros aplicando un cupón de descuento del 10 %. El cupón estará activo hasta el 22 de noviembre. Si tenemos en cuenta todo lo que ofrece y que ahora está más barata, no hace falta decir que es un buen momento para comprarla.

Una radio que tiene lo mejor de los dos mundos

Esta radio se puede contralar desde el móvil y con el mando a distancia includo MAJORITY

La MAJORITY Rostock es mucho más que una radio, podríamos decir que es un centro de entretenimiento digital pensado para quienes disfrutan de la música, los podcasts y las emisoras de todo el mundo con la mejor calidad de sonido. Su diseño compacto y elegante encierra una tecnología que combina lo clásico con lo moderno, ofreciendo acceso a miles de emisoras gracias a la radio por Internet, DAB+ y FM. Esto significa que, tanto si quieres descubrir nuevas emisoras internacionales como si prefieres tus cadenas locales de siempre, lo tendrás todo en un mismo dispositivo.

Uno de sus mayores atractivos es su versatilidad, ya que también se puede usar a modo de altavoz Bluetooth, permitiendo transmitir música directamente desde el móvil. Además, integra Spotify Connect y acceso a miles de podcasts. A la hora de usarla, se puede controlar con el mando a distancia incluido o, si lo prefieres, desde smartphone instalando la aplicación OKTIV, que está disponible para iOS y Android. Esto te da la libertad de cambiar de emisora, ajustar el volumen o explorar podcasts sin moverte del sofá. En definitiva, es un dispositivo que combina calidad, conectividad y facilidad de uso.

Aunque hay radios más baratas que también se pueden conectar a Internet, merece la pena pagar un poco más y comprar la MAJORITY Rostock. Si tienes dudas y no sabes qué hacer, solo tienes que echar un vistazo a las reseñas de los usuarios para ver que solo tienen buenas palabras para esta radio, de ahí que tenga una puntuación de 4,7 estrellas sobre 5.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.