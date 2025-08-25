El fin de la radio tradicional para el coche: ¿Qué la sustituye?

Cuando circulamos en nuestros vehículos uno de los indispensables, sobre todo durante los viajes más largos, es la radio. Este aparato ha sido por antonomasia el significado de difusión de información, y si a esto le añades que también tienes música y entretenimiento, es un plus para aquellos que la siguen escuchando día a día.

Sin embargo, parece que hoy en día está cada vez más en desusos. En la actualidad la radio se limita a escucharla por la mañana para estar informados, mientras conducimos o en el trabajo para afrontar la larga jornada laboral.

El sustituto de la radio clásica

Ahora bien, el cambio se sabe que es sin duda alguna inminente, puesto que las tecnologías avanzan y las tendencias de la población cambian. De esta manera, prácticamente ha llegado el fin de la radio tal y como la conocemos.

En su lugar llega el DAB+, por sus siglas Digital Audio Broadcasting, que puede entenderse como transmisión de audio digital. Se trata de una tecnología de radio digital que ofrece un sonido más nítido y más estaciones que la FM/AM analógica.

Características de la radio digital

La radio digital tiene una serie de características que la hacen única y ventajosa en comparación con la radio tradicional, como por ejemplo:

Calidad de sonido: Se trata de una calidad de sonido superior a la radio clásica puesto que al ser una señal digital, elimina los ruidos y distorsiones típicos de las señales analógicas, ofreciendo una experiencia más limpia y nítida.

Emisoras: La tecnología DAB posibilita la transmisión de varias emisoras en el mismo espectro radioeléctrico, ofreciendo más opciones y diversidad en el contenido.

Información adicional: La radio digital puede contener datos adicionales como el nombre de la emisora, título de canción, información sobre el tráfico y noticias en tiempo real, mostrando todo al mismo tiempo en la pantalla.

Estabilidad de señal: la radio DAB ofrece una mayor estabilidad en la recepción de señal, incluso en movimiento, ya que utiliza técnicas de transmisión más resistentes a las interferencias.

Cobertura: En zonas donde la señal FM es débil o inexistente, la radio DAB puede ofrecer una cobertura más efectiva gracias a la red de repetidores que transmiten la señal digital.

Sintonización: Los receptores de radio DAB permiten buscar emisoras por nombre en lugar de frecuencia, simplificando el proceso de búsqueda y sintonización.

La nueva era de la radio en Europa

Por último, hay que destacar las nuevas políticas que se están incluyendo. Y es que la nueva era de la radio ya ha comenzado, ya que la Unión Europea ha incluido en el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas (EECC) desde finales de 2020 la directiva de que todos los coches, así como los electrodomésticos vendidos en Europa, deben poder recibir y reproducir una señal DAB.

Como se mencionó anteriormente, los coches de última tecnología incorporan radio DAB. Sin embargo, los coches más antiguos no la incorporan, por lo que requieren la instalación de un dispositivo especial.